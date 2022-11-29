Аспирин не подтвердил свою эффективность в лечении деменции

Ученые в течение многих лет спорили, может ли регулярный прием аспирина облегчать болезнь Альцгеймера и другие виды деменции. Новое обширное исследование показывает, что этот препарат не может предотвращать умственные нарушения.

Применение аспирина

Аспирин – противовоспалительный препарат, который более 100 лет применяют для борьбы с болью и симптомами простуды. С 1980 г. в низких дозах он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Способность аспирина разжижать кровь давала надежду, что он сможет улучшить здоровье головного мозга у пожилых людей.

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В 2018 году исследование на мышах показало, что аспирин может снизить количество отложений амилоида (белка, ответственного за развитие болезни Альцгеймера) в мозге. Но исследования на людях не продемонстрировали того же эффекта.

Новое исследование действия аспирина против деменции

Новейшее исследование, проведенное учеными из Университета Монаша, включало около 20 тысяч участников. Все они были в возрасте около 70 лет, ни у кого не было деменции в начале исследования. Половина участников получала низкие дозы аспирина, другая – плацебо. Участники проходили тесты на память и мышление до начала исследования во время и после его окончания.

За участниками исследования наблюдали в общей сложности 4,7 года. Ученые не обнаружили разницы: в обеих группах (с аспирином или без него) легкие когнитивные нарушения и деменция развивались с примерно одинаковой вероятностью.

Ученые с сожалением отметили, что на этот раз попытка найти доступное и эффективное средство против деменции не удалась.