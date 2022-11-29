Аспірин не підтвердив свою ефективність у лікуванні деменції

Вчені багато років сперечалися, чи може регулярний прийом аспірину полегшувати хворобу Альцгеймера та інші види деменції. Нове велике дослідження показує, що цей препарат не може запобігати розумовим порушенням.

Застосування аспірину

Аспірин – протизапальний препарат, який понад 100 років застосовують для боротьби з болем та симптомами застуди. З 1980 років у низьких дозах він використовується для профілактики серцево-судинних захворювань. Здатність аспірину розріджувати кров давала надію, що він зможе покращити здоров'я головного мозку у людей похилого віку.

Також на тему: Надмірна вага може викликати деменцію

У 2018 році дослідження на мишах показало, що аспірин може знизити кількість відкладень амілоїду (білка, відповідального за розвиток хвороби Альцгеймера) у мозку. Але дослідження на людях не продемонстрували того ж таки ефекту.

Нове дослідження дії аспірину проти деменції

Найновіше дослідження, проведене вченими з Університету Монаша, включало майже 20 тисяч учасників. Всі вони були у віці близько 70 років, ні в кого не було деменції на початку дослідження. Половина учасників отримувала низькі дози аспірину, інша – плацебо. Учасники проходили тести на пам'ять та мислення до початку дослідження, під час та після його закінчення.

За учасниками дослідження спостерігали загалом 4,7 року. Вчені не виявили різниці: в обох групах (з аспірином або без нього) легкі когнітивні порушення та деменція розвивалася з приблизно однаковою ймовірністю.

Вчені з жалем зазначили, що цього разу спроба знайти доступний та ефективний засіб проти деменції не вдалася.