Оказалось, что некоторые люди на антидепрессантах ничего не чувствуют

Некоторые пациенты, принимающие антидепрессанты, жалуются на то, что психиатры называют эмоциональным уплотнением. Людям не грустно и не весело – им никак.

Ученые из университета Копенгагена решили проверить, происходит ли это из-за лекарств, или депрессии. Исследователи это сделали на примере антидепрессанта эсциталопрама – чаще всего его назначают в терапии депрессии.

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Часть испытуемых получала его, другие – плацебо. Затем все участники заполняли личностные опросники и выполняли задания, где нужно подумать.

Антидепрессанты могут вызывать отсутствие чувств

Оценивая результаты, ученые пришли к выводу: при приеме антидепрессантов у людей нарушается чувствительность к подкреплению. Это часть процесса обучения. Нас либо хвалят, либо ругают – и по этой реакции мы получаем знания.

На антидепрессантах чувствительность снижается к обоим видам обучения. При этом память и внимание испытуемых не изменились.

Недостатки исследования

Исследование несовершенно. В нем принимали участие здоровые пациенты без депрессии, следовательно, на них лекарство могло подействовать иначе. Также стоит отметить небольшой размер выборки – всего 66 человек и короткий срок испытания – 21 день. Это важно: обычно эффект от антидепрессантов проявляется минимум через 14 дней.

Не все люди, принимающие антидепрессанты, сталкиваются с ослаблением чувств. А у части людей этот побочный эффект проходит со временем. Поэтому прекращать пить это лекарство после прочтения статьи не нужно.