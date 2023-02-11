Виявилося, що деякі люди на антидепресантах нічого не відчувають

Деякі пацієнти, які приймають антидепресанти, скаржаться на те, що психіатри називають емоційним ущільнення. Людям не сумно і не весело – їм ніяк.

Вчені з університету Копенгагена вирішили перевірити, чи це відбувається через ліки, чи депресію. Дослідники це зробили на прикладі антидепресанту есциталопраму – найчастіше саме його призначають у терапії депресії.

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Частина випробуваних отримувала його, інші – плацебо. Потім усі учасники заповнювали особистісні опитувальники та виконували завдання, де треба подумати.

Антидепресанти можуть викликати відсутність почуттів

Оцінюючи результати, вчені дійшли висновку: під час прийому антидепресантів у людей порушується чутливість до підкріплення. Це частина процесу навчання. Нас або хвалять, або сварять – і з цієї реакції ми отримуємо знання.

На антидепресантах чутливість знижується до обох видів навчання. При цьому пам'ять та увага піддослідних не змінилися.

Недоліки дослідження

Дослідження недосконале. У ньому брали участь здорові пацієнти без депресії, отже, на них ліки могли подіяти інакше. Також варто відзначити невеликий розмір вибірки – всього 66 осіб, і короткий термін випробування – 21 день. Це важливо: зазвичай ефект від антидепресантів проявляється мінімум через 14 днів.

Не всі люди, які приймають антидепресанти, стикаються з послабленням почуттів. А у частини людей цей побічний ефект минає з часом. Тому припиняти пити ці ліки після прочитання статті не потрібно.