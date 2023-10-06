В США одобрили применение антибиотиков после секса: кому это нужно
Источник:Federal Register
Теперь американские врачи могут назначать антибиотики определенным людям после полового акта. Все для того, чтобы остановить распространение инфекций, передающихся половым путем, таких как хламидиоз, гонорея и сифилис.
Медики утверждают, что проблема достигла критических показателей. Обновленные рекомендации касаются только мужчин, имеющих секс с мужчинами и трансгендерных женщин.
Смотрите также Когда секс в воде может быть опасным: список опасных мест
Мы обновили клинические рекомендации для медицинских сотрудников для лучшего информирования об использовании доксициклина PEP в контексте профилактики бактериальных инфекций, передающихся половым путем, согласно документу,
– говорится в рекомендациях федерального реестра
Что известно о применении антибиотика
- Предварительно учёные заявили об эффективности DoxyPEP на основе доксициклина в трех из четырех испытаний.
- Теперь препарат изучают как перспективное профилактическое средство против болезней, передающихся половым путем.
Результаты исследование является прорывом в области медицины. Применение антибиотиков может оказать существенное влияние на распространение половых инфекций, ведь доксициклин показал впечатляющие результаты в предотвращении передачи инфекций и может значительно снизить риск заражения при незащищенном сексе.
Более того, эти данные действительно ценны и важны, ведь количество инфекций, передающихся половым путем, в Соединенных Штатах стремительно растет. Так, если еще в 2021 году специалисты регистрировали более 2,5 миллиона случаев, то сейчас фиксируют рост заболеваемости на 7% только за последний год.