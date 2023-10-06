У США схвалили застосування антибіотиків після сексу: кому це потрібно

Відтепер американські лікарі можуть призначати антибіотики певним людям після статевого акту. Усе для того, щоб зупинити поширення інфекцій, які передаються статевим шляхом, як от хламідіоз, гонорея та сифіліс.

Медики переконують, що проблема сягнула критичних показників. Оновлені рекомендації стосуються лише чоловіків, які мають секс з чоловіками, і трансгендерних жінок.

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Ми оновили клінічні рекомендації для медичних співробітників для кращого інформування щодо використання доксицикліну PEP у контексті профілактики бактеріальних інфекцій, які передаються статевим шляхом, — згідно з документом,

– ідеться в рекомендаціях федерального реєстру.

Що відомо про застосування антибіотика

Попередньо вчені заявили про ефективність DoxyPEP на основі доксицикліну в трьох із чотирьох випробувань.

Тепер препарат вивчають як перспективний профілактичний засіб проти хвороб, які передаються статевим шляхом.

Результати дослідження є проривом у галузі медицини. Застосування антибіотиків може істотно вплинути на поширення статевих інфекцій, адже доксициклін показав вражаючі результати в запобіганні передачі інфекцій і може значно знизити ризик зараження при незахищеному сексі.

Ба більше, ці дані є справді цінними і важливим, адже кількість інфекцій, які передаються статевим шляхом, у Сполучених Штатах стрімко зростає. Так, якщо ще у 2021 році фахівці реєстрували понад 2,5 мільйона випадків,то зараз фіксують зростання захворюваності на 7% лише упродовж останнього року.