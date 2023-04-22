Действительно ли ананас помогает похудеть

Говорят, в ананасе есть бромелайн, помогающий похудеть. Но его количество недостаточно, чтобы помочь снизить ваш вес.

Что такое бромелайн

Бромелайн – это комплекс ферментов. Бромелайн, полученный из ананасов, используют уже почти несколько сотен лет, а в наше время начали продавать еще и в виде пищевых добавок или кремов.

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Некоторые исследование показывают, что бромелайн эффективен против боли и отечности. Например, он может помочь в лечении синусита, правда, при условии, что человек использует бромелайн вместе со стандартным лекарством.

Другие исследование Бромелайн показывают, что он может быть полезен при лечении остеоартрита, возможно благодаря своим противовоспалительным свойствам. Но и здесь пока нужны дальнейшие исследования, благодаря которым ученые смогут подобрать адекватную дозу и подтвердить полученный эффект.

Производители добавок с бромелайном утверждают, что ускоряет обмен белков и помогает организму расщеплять жиры. Правда, на мнение Национального института здоровья, исследований о влиянии бромелайна на пищеварение пока недостаточно.

Помогут ли ананасы похудеть

Кроме того, ананасовая диета вряд ли даст достаточное количество бромелайна, чтобы вы ощутили хоть какой-то эффект, ведь в основном это вещество получают из стеблей ананасов и незрелых плодов, а их обычно не едят (и лучше не надо).

Не нужно расстраиваться и сразу выбрасывать ананас из продуктовой корзины: хотя содержание бромелайна в нем совсем невелико, оно все еще может похвастаться низкой калорийностью и высоким содержанием клетчатки. Поэтому в разумных количествах этот фрукт может являться частью здорового рациона.