Чи справді ананас допомагає схуднути

Кажуть, в ананасі є бромелайн, який допомагає схуднути. Але його кількість недостатня, щоб допомогти знизити вашу вагу.

Що таке бромелайн

Бромелайн – це комплекс ферментів. Бромелайн, отриманий з ананасів, використовують уже мало не кілька сотень років, а в наш час почали продавати ще й у вигляді харчових добавок чи кремів.

Також на тему Як переконати прихильників теорії змов

Деякі дослідження показують, що бромелайн ефективний проти болю та набряклості. Наприклад, він може допомогти в лікуванні синуситу, щоправда, за умови, що людина використовує бромелайн разом зі стандартними ліками.

Інші дослідження бромелайну показують, що він може бути корисним при лікуванні остеоартриту, можливо завдяки своїм протизапальним властивостям. Але й тут поки що потрібні подальші дослідження, завдяки яким вчені зможуть підібрати адекватну дозу та підтвердити отриманий ефект.

Виробники добавок із бромелайном стверджують, що він прискорює обмін білків та допомагає організму розщеплювати жири. Щоправда, на думку Національного інституту здоров'я, досліджень про вплив бромелайну на травлення поки що недостатньо.

Чи допоможуть ананаси схуднути

Крім того, ананасова дієта навряд чи дасть достатню кількість бромелайну, щоб ви відчули хоч якийсь ефект, адже в основному цю речовину отримують зі стебел ананасів та незрілих плодів, а їх зазвичай не їдять (і краще не треба).

Не потрібно засмучуватися і відразу ж викидати ананас із продуктового кошика: хоча вміст бромелайну в ньому зовсім невеликий, він все ще може похвалитися низькою калорійністю та досить високим вмістом клітковини. Тому в розумних кількостях цей фрукт може бути частиною здорового раціону.