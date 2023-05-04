Табуированная тема: чем опасен анальный секс для женщин

Анальный ceкс становится достаточно распространенным. По статистике, от 15 до 40% гетеросексуальных пар пробовали этот вид отношений, часть практикует регулярно.

Об этом рассказала врач-гинеколог Оксана Негрич. Она отметила, что табуирование темы анального секса может увеличивать риски для женщин.

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Причины разные: любопытство, желание новых ощущений, настояние партнера. До 25% женщин, имеющих опыт анального секса, сообщают, что хотя бы раз их заставляли к этому,

– цитирует Оксана Негрич данные Medscape.

Анальный секс может вредить женщинам

Популяризация анального секса часто создает ложную иллюзию полной безопасности, но это не совсем так. Врач назвала возможные риски для здоровья:

слизистая прямой кишки тонкая и ее легко повредить, что делает ее более уязвимой к травмам и инфекциям;

высок риск заражения такими заболеваниями как хламидиоз, генитальный герпес, генитальные кондиломы, гонорея, гепатит В, ВИЧ, сифилис;

мышцы прямой кишки у женщин анатомически слабее, чем у мужчин.

Оксана Негрич – гинекологиня "Это не означает, что анaльнuū ceкс - это стопроцентная гарантия серьезных проблем в будущем, особенно если это спорадические случаи, а не ежедневная практика, однако учитывайте риски".

Как обезопасить анальный секс

Врач добавила, что женщинам нужно учитывать и беременность, роды, особенно осложненные, слабость мышц тазового дна. Все эти факторы делают травматизацию более вероятной и увеличивают риски недержания газов и кала в будущем.

Для уменьшения вероятности осложнений, врач советует ВСЕГДА использовать презерватив и лубрикант и изменять презерватив при изменении вида секса.



Во время анального секса следует использовать презерватив / Фото Unsplash

В случае болевых ощущений/кровянистых выделений после полового акта обязательно обращайтесь к проктологу.

Как и с другими видами сексуальной активности, напоминает Оксана Негрич, следует прислушиваться к собственным желаниям, а не к моде или прихотям партнера и учитывать возможные последствия.