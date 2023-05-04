Табуированная тема: чем опасен анальный секс для женщин
Источник:гинеколог Оксана Негрич
Анальный ceкс становится достаточно распространенным. По статистике, от 15 до 40% гетеросексуальных пар пробовали этот вид отношений, часть практикует регулярно.
Об этом рассказала врач-гинеколог Оксана Негрич. Она отметила, что табуирование темы анального секса может увеличивать риски для женщин.
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Причины разные: любопытство, желание новых ощущений, настояние партнера. До 25% женщин, имеющих опыт анального секса, сообщают, что хотя бы раз их заставляли к этому,
– цитирует Оксана Негрич данные Medscape.
Анальный секс может вредить женщинам
Популяризация анального секса часто создает ложную иллюзию полной безопасности, но это не совсем так. Врач назвала возможные риски для здоровья:
- слизистая прямой кишки тонкая и ее легко повредить, что делает ее более уязвимой к травмам и инфекциям;
- высок риск заражения такими заболеваниями как хламидиоз, генитальный герпес, генитальные кондиломы, гонорея, гепатит В, ВИЧ, сифилис;
- мышцы прямой кишки у женщин анатомически слабее, чем у мужчин.
Оксана Негрич – гинекологиня
"Это не означает, что анaльнuū ceкс - это стопроцентная гарантия серьезных проблем в будущем, особенно если это спорадические случаи, а не ежедневная практика, однако учитывайте риски".
Как обезопасить анальный секс
Для уменьшения вероятности осложнений, врач советует ВСЕГДА использовать презерватив и лубрикант и изменять презерватив при изменении вида секса.
Во время анального секса следует использовать презерватив / Фото Unsplash
В случае болевых ощущений/кровянистых выделений после полового акта обязательно обращайтесь к проктологу.
Как и с другими видами сексуальной активности, напоминает Оксана Негрич, следует прислушиваться к собственным желаниям, а не к моде или прихотям партнера и учитывать возможные последствия.