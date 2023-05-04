Aнaльнuū ceкс стає досить розповсюдженим. За статистикою, від 15 до 40% гетеросексуальних пар пробували цей вид стосунків, частина практикує регулярно.

Про це розповіла лікар-гінеколог Оксана Негрич. Вона зауважила, що табуювання теми анального сексу – може збільшувати ризики для жінок.

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Причини різні: цікавість, бажання нових відчуттів, наполягання партнера. До 25% жінок, які мають досвід анaльнoгo ceксy, повідомляють, що хоча б раз їх змушували до цього,

– цитує Оксана Негрич дані Medscape.

Анальний секс може шкодити жінкам

Популяризація анaльнoгo ceксy часто створює хибну ілюзію цілковитої безпечності, але це не зовсім так. Лікарка назвала можливі ризики для здоров'я:

слизова оболонка прямої кишки тонка і її легко пошкодити, що робить її більш вразливою до травм та інфекцій;

високий ризик зараження такими захворюваннями як хламідіоз, генітальний герпес, генітальні кондиломи, гонорея, гепатит В, ВІЛ, сифіліс;

м'язи прямої кишки у жінок анатомічно слабші, ніж в чоловіків.

Оксана Негрич – гінекологиня “Це не означає, що анaльнuū ceкс – це стовідсоткова гарантія серйозних проблем у майбутньому, особливо якщо це спорадичні випадки, а не щоденна практика, однак зважайте на ризики”.

Як убезпечити анальний секс

Лікарка додала, що жінкам потрібно враховувати й вагітність, пологи, особливо ускладнені, слабкість м'язів тазового дна. Всі ці фактори роблять травматизацію більш ймовірною і збільшують ризики нетримання газів та калу у майбутньому.

Для зменшення ймовірності ускладнень, лікарка радить ЗАВЖДИ використовувати презерватив та лубрикант та змінювати презерватив при зміні виду сеkсy.



Під час анального сексу слід використовувати презерватив / Фото Unsplash

В разі больових відчуттів/кров'янистих виділень після статевого акту обов'язково звертайтеся до проктолога.

Як і з іншими видами сексуальної активності, нагадує Оксана Негрич, варто дослухатися до власних бажань, а не до моди чи забаганок партнера і враховувати можливі наслідки.