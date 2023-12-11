Аллергия на холод: что это, почему возникает и как лечить

Если в холодную погоду вы забыли перчатки, и кожа рук краснеет, бледнеет и чешется, скорее всего, это не аллергия на холод, а обычная реакция на низкую температуру. Аллергия на холод – довольно редкая болезнь. Она встречается только у 0,05% населения Центральной Европы.

Симптомы аллергии на холод

Основным симптомом настоящей холодовой аллергии – это крапивница. Она проявляется в виде волдырей, как при ожоге крапивой, которые сильно чешутся. Отсюда медицинское название аллергии на холод – холодовая крапивница.

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Руки отек, когда человек держит холодные предметы. Губы отекают от холодной пищи или напитков. Холодовая крапивница обычно возникает через 5-10 минут после действия холодного воздуха, воды или холодных предметов и может длиться 1-2 часа. У большинства людей проявляется местная реакция – сыпь только в месте контакта.

Чтобы определить, что это действительно холодовая крапивница, проводят холодовой тест Дункана. Кладут кусочек льда на предплечье на 1 – 5 минут. Если в месте, куда приложили лед, появилась отчетливая красная сыпь и отек, это аллергия на холод.

Почему возникает аллергия на холод

Доподлинно неизвестно, что вызывает холодовую крапивницу. Чаще это состояние – реакция иммунной системы на холод, провоцирующая выброс гистамина в кровоток, это вещество вызывает покраснение и зуд. В некоторых случаях холодовую аллергию может вызвать вторичная криоглобулинемия, при которой в крови циркулируют чувствительные к холоду антитела – белки криоглобулины.

Они откладываются на стенках сосудов и вызывают их воспаление – васкулит. К состояниям, вызывающим вторичную криоглобулинемию, относят, например, хронический лимфолейкоз, лимфосаркому, лейкоцитокластический воскулит, гепатит C.

Чем опасна аллергия на холод

Тяжелые реакции на холод могут включать общую аллергическую реакцию, анафилаксию, которая может вызвать обмороки, учащенное сердцебиение, отек конечностей или тела и анафилактический шок – отек языка и горла, из-за которого становится тяжело дышать.

Тяжелые аллергические реакции обычно возникают, когда холод влияет на большие участки кожи, например, при плавании в холодной воде. Такая реакция может привести к потере сознания.

Как лечить аллергию на холод

Врач может назначить антигистаминные препараты и, если это не помогает, выпишет лекарство по рецепту. Если в анамнезе тяжелая аллергическая реакция, может рекомендовать носить с собой шприц с адреналином, автоинъектор адреналина. Холодовая аллергия может пройти сама через 5 – 6 лет, но у некоторых сохраняется вся жизнь.

Если диагноз "холодовая крапивница" подтвердился, есть несколько способов избежать приступа. Перед воздействием холода принимать безрецептурные антигистаминные препараты. Берегите кожу от холода и резких перепадов температуры. Если собираетесь плавать, сначала окуните руку в воду и посмотрите, как ведет себя кожа. Избегать ледяных напитков и пищи, чтобы предотвратить отек горла.

Если врач прописал автоинъектор адреналина, держать его при себе, чтобы предотвратить серьезные реакции. Если назначена операция, заранее поговорить с хирургом о холодовой крапивнице. Хирургическая бригада может принять меры по предотвращению симптомов в операционной.