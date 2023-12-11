Алергія на холод: що це, чому виникає та як лікувати

Якщо в холодну погоду ви забули рукавички, і шкіра рук червоніє, блідне і свербить, швидше за все, це не алергія на холод, а звичайна реакція на низьку температуру. Алергія на холод – досить рідкісна хвороба. Вона зустрічається лише у 0,05% населення Центральної Європи.

Симптоми алергії на холод

Основним симптомом справжньої холодової алергії – це кропив'янка. Вона проявляється у вигляді пухирів, як при опіку кропивою, які сильно сверблять. Звідси медична назва алергії на холод – холодова кропив'янка.

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Руки набрякають, коли людина тримає холодні предмети. Губи набрякають від холодної їжі чи напоїв. Холодова кропив'янка зазвичай виникає через 5 – 10 хвилин після дії холодного повітря, води або холодних предметів і може тривати 1 – 2 години. У більшості людей проявляється місцева реакція – висип лише у місці контакту.

Щоб визначити, що це справді холодова кропив'янка, проводять холодовий тест Дункана. Кладуть шматочок льоду на передпліччя на 1 – 5 хвилин. Якщо в місці, куди приклали лід, з'явилися виразні червоні висипи та набряк, це алергія на холод.

Чому виникає алергія на холод

Достеменно невідомо, що викликає холодову кропив'янку. Найчастіше цей стан – реакція імунної системи на холод, що провокує викид гістаміну у кровотік, ця речовина викликає почервоніння та свербіж. У деяких випадках холодову алергію може спричиняти вторинна кріоглобулінемія, при якій у крові циркулюють чутливі до холоду антитіла – білки кріоглобуліни.

Вони відкладаються на стінках судин і спричиняють їхнє запалення – васкуліт. До станів, що викликають вторинну кріоглобулінемію, відносять, наприклад, хронічний лімфолейкоз, лімфосаркому, лейкоцитокластичний воскуліт, гепатит C.

Чим небезпечна алергія на холод

Тяжкі реакції на холод можуть включати загальну алергічну реакцію, анафілаксію, яка може спричинити непритомність, прискорене серцебиття, набряк кінцівок або тіла та анафілактичний шок – набряк язика та горла, через який стає важко дихати.

Тяжкі алергічні реакції зазвичай виникають, коли холод впливає на великі ділянки шкіри, наприклад, при плаванні в холодній воді. Така реакція може призвести до втрати свідомості.

Як лікувати алергію на холод

Лікар може призначити антигістамінні препарати й, якщо це не допомагає, випише ліки за рецептом. Якщо в анамнезі тяжка алергічна реакція, може порекомендувати носити із собою шприц з адреналіном, автоін'єктор адреналіну. Холодова алергія може минути сама через 5 – 6 років, але в деяких зберігається все життя.

Якщо діагноз "холодова кропив'янка" підтвердився, є кілька способів уникнути нападу. Перед впливом холоду приймати безрецептурні антигістамінні препарати. Бережіть шкіру від холоду та різких перепадів температури. Якщо збираєтеся плавати, спочатку занурте руку у воду і подивіться, як поводиться шкіра. Уникати крижаних напоїв та їжі, щоб запобігти набряку горла.

Якщо лікар прописав автоін'єктор адреналіну, тримати його при собі, щоб запобігти серйозним реакціям. Якщо призначено операцію, заздалегідь поговорити з хірургом про холодову кропивницю. Хірургічна бригада може вжити заходів для запобігання симптомів в операційній.