Аллергия в апреле: на что может быть и как избежать симптомов
Источник:Факти.Здоров'я
Несмотря на эстетическую красоту цвет может приносить дискомфорт людям, страдающим сезонной аллергией. Как избежать негативных последствий в период цветения деревьев в апреле - рассказываем далее.
В частности, врач педиатр Екатерина Мельниченко привела простые советы, которые помогут уберечься от тяжелых симптомов аллергии в этот период.
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Советы, если находитесь на улице:
- носите очки – это поможет избежать попадания пыльцы на слизистую оболочку глаз;
- надевайте головные уборы и прячьте волосы;
- не стесняйтесь носить защитную маску.
Когда вы пришли домой, стоит:
- всю верхнюю одежду сложите в пакет;
- примите душ, промойте глаза и нос;
- не сушите вещи на открытом воздухе – это увеличит количество пыльцы растений на них;
- на проветривание помещения выделяйте время, не слишком открывайте окна и двери в комнатах;
- делайте ежедневную влажную уборку.
Как избавиться от аллергии
"В случае, если у вас появились симптомы аллергии стоит принять любые антигистаминные препараты", – говорит Екатерина Мельниченко.
Важно проконсультироваться с врачом, если заметили у себя эти неприятные состояния. Специалист поможет в случае ухудшения состояния, проконсультирует и даст рекомендации, чтобы подобных симптомов избежать в будущем.К слову, в Украине и действительно сезон цветения деревьев. 24 Канал публиковал репортаж из Киева, где уже стартував сезон магнолий, а также из Ужгорода, где цветут сакуры.