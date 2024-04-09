Алергія у квітні: на що може бути і як уникнути симптомів
Джерело:Факти.Здоров'я
Попри естетичну красу цвіт може приносити дискомфорт людям, які страждають на сезонну алергію. Як уникнути негативних наслідків у період цвітіння дерев в квітні – розповідаємо далі.
Зокрема, лікарка педіатр Катерина Мельниченко навела прості поради, які допоможуть вберегтись від важких симптомів алергії у цей період.
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Поради, якщо перебуваєте на вулиці:
- носіть окуляри – це допоможе уникнути потрапляння пилку на слизову оболонку очей;
- одягайте головні убори і ховайте волосся;
- не соромтесь носити захисну маску.
Коли ви прийшли додому, варто:
- увесь верхній одяг складіть у пакет;
- прийміть душ, промийте очі і ніс;
- не сушіть речі на відкритому повітрі – це збільшить кількість пилку рослин на них;
- на провітрювання приміщення виділяйте час, не надто вікривайте вікна та двері у кімнатах;
- робіть щоденне вологе прибирання.
Як позбутись алергії
"У випадку, якщо у вас з'явились симптоми алергії варто вжити будь-які антигістамінні препарати", – говорить Катерина Мельниченко.
Важливо проконсультуватись з лікарем, якщо помітили у себе ці неприємні стани. Фахівець допоможе у разі погіршення стану, проконсультує та надасть рекомендації, аби подібних симптомів уникнути в майбутньому.До слова, в Україні і дійсно сезон цвітіння дерев. 24 Канал публікував репортаж з Києва, де уже стартував сезон магнолій, а також з Ужгорода, де квітнуть сакури.