Нашли новый вред алкоголя, который появляется сразу после употребления

Алкоголь может оказывать практически мгновенное негативное воздействие на сердечный ритм. Почти сразу после употребления возникают приступы аритмии.

Врачи давно слышат жалобы пациентов на то, что прием алкоголя вызывает у них приступ фибрилляции желудочков (мерцательной аритмии) – опасного вида нарушения сердечного ритма. Однако этот феномен очень сложно изучать, потому что связь между этими явлениями следует исследовать в реальном времени. То есть фиксировать аритмию нужно сразу после того, как человек выпил.

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Мигающая аритмия (фибрилляция предсердий) – что это? Нарушения сердечного ритма, при котором предсердия сокращаются быстро и неритмично. Желудочки сердца при этом также сокращаются с неправильным ритмом. Это состояние увеличивает риск развития сердечной недостаточности, инфарктов миокарда, инсультов и других заболеваний

Новое исследование алкоголя

Новое исследование стало первым в своем роде. Его авторы смогли объективно подтвердить, что приступы мерцательной аритмии связаны с употреблением алкоголя.

В исследовании приняли участие 100 пациентов в среднем возрасте 64 лет с мерцательной аритмией, но нарушения ритма у них были не постоянными. Участники носили кардиомониторы, фиксировавшие их сердечный ритм. Их просили включать этот прибор перед употреблением алкоголя. Уровень алкоголя в их крови постоянно контролировался сенсором.

Алкоголь вызывает аритмию

Исследование показало, что даже один стакан вина или пива связан с увеличением риска приступа мерцательной аритмии вдвое в течение четырех часов после употребления. Прием двух и более порций алкоголя (одна порция – эквивалент 10 г чистого спирта) увеличивали этот риск втрое.

За четыре недели исследования приступы мерцательной аритмии были зафиксированы у 56 человек. Оказалось, что увеличение концентрации алкоголя в крови на каждые 0,1% увеличивает риск приступа на 40% на 12 часов. В целом, средняя концентрация алкоголя в крови при исследовании также оказалась фактором, предусматривающим риск возникновения аритмии.

Профессор Грегори Маркус, соавтор исследования, отметил, что многие считают, что алкоголь в небольших дозах полезен для сердца. Однако подчеркнул он, исследования последних лет не подтверждают это.