Знайшли нову шкоду алкоголю, яка з'являється одразу після вживання
Джерело:ACC
Алкоголь може мати практично миттєву негативну дію на серцевий ритм. Майже одразу після вживання виникають напади аритмії.
Лікарі давно чують скарги пацієнтів на те, що прийом алкоголю викликає у них напад фібриляції шлуночків (миготливої аритмії) – небезпечного виду порушення серцевого ритму. Однак цей феномен дуже складно вивчати, тому що зв'язок між цими явищами потрібно досліджувати у реальному часі. Тобто фіксувати аритмію потрібно відразу після того, як людина випила.
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Нове дослідження алкоголю
Нове дослідження стало першим у своєму роді. Його автори змогли об'єктивно підтвердити, що напади миготливої аритмії пов'язані із вживанням алкоголю.
У дослідженні взяли участь 100 пацієнтів у середньому віці 64 рік з миготливою аритмією, але порушення ритму у них були не постійними. Учасники носили кардіомонітори, які фіксували їхній серцевий ритм. Їх просили вмикати цей прилад перед вживанням алкоголю. Рівень алкоголю в їхній крові постійно контролював сенсор.
Алкоголь викликає аритмію
Дослідження показало, що навіть одна склянка вина або пива пов'язані зі збільшенням ризику нападу миготливої аритмії вдвічі протягом чотирьох годин після вживання. Прийом двох і більше порцій алкоголю (одна порція – еквівалент 10 грамам чистого спирту) збільшували цей ризик утричі.
За чотири тижні дослідження напади миготливої аритмії були зафіксовані у 56 осіб. Виявилося, що збільшення концентрації алкоголю у крові на кожні 0,1% підвищує ризик нападу на 40% на 12 годин. У цілому, середня концентрація алкоголю у крові під час дослідження також виявилася чинником, що передбачає ризик виникнення аритмії.
Професор Грегорі Маркус, співавтор дослідження, зазначив, що багато людей вважають, що алкоголь у невеликих дозах корисний для серця. Однак, наголосив він, дослідження останніх років не підтверджують це.