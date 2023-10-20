Насколько безопасно использовать алюминиевую посуду

Алюминий – это металл, широко используемый в изготовлении приспособлений для приготовления и хранения пищи благодаря своей легкости и отличной теплопроводности. Несмотря на его популярность, существует определенное беспокойство среди людей по поводу его влияния на здоровье.

Использование алюминия

Алюминий широко используется благодаря своим уникальным свойствам, таким как низкая плотность, не токсичность, высокая теплопроводность и коррозионная стойкость. Его используют в производстве пищевой фольги, кухонных принадлежностей, оконных рам, пивных банок и даже в некоторых вакцинах как адъювант.

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Алюминий не считается нужным элементом для организма человека. Он содержится в различных продуктах, таких как чай, сыр, чечевица и некоторые виды выпечки, но его потребление ограничивается в большинстве стран.

Насколько опасен алюминий

Есть опасения относительно потенциального воздействия алюминия на здоровье человека. Один из самых известных мифов – его возможная связь с развитием болезни Альцгеймера. Однако исследование это не подтвердили, и учёные считают, что полученный из пищи алюминий не может проникнуть в мозг в достаточном количестве.

Ученые предполагают, что если алюминий вообще – хотя бы теоретически – опасен, в группе риска могут находиться люди с заболеваниями почек, поскольку из организма он выводится именно с помощью мочевыделительной системы. Хотя случаев, когда алюминий из пищи или посуды серьезно навредил пациентам на диализе, зарегистрировано не было.

Алюминий и приготовление пищи

Научная мысль сейчас сходится в том, что алюминий, попадающий в организм через пищу или с использованием посуды и фольги, не несет опасности для здоровья. Многие исследования подтверждают, что количество алюминия из этих источников настолько низкое, что не вызывает никаких последствий.

Особенно если учитывать, что посуду часто производят из анодированного алюминия – тогда металл покрывается нерастворимым оксидом алюминия, который блокирует выход элемента даже при нагревании.

Также есть рекомендация: не хранить в алюминиевой посуде кислые продукты, поскольку кислота может разрушить защитное покрытие. Хотя исследования показывают, что с кислой пищей алюминий в реакцию не вступает (или алюминия выделяется очень мало) и разрушается только при температуре 660 градусов – ее не может достичь ни одна кухонная печь. А это значит, что можно успокоиться и не выбрасывать ни фольгу, ни любимую алюминиевую кастрюлю.