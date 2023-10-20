Наскільки безпечно використовувати алюмінієвий посуд

Алюміній – це метал, який широко використовується у виготовленні пристосувань для приготування та зберігання їжі завдяки своїй легкості та відмінній теплопровідності. Попри його популярність, існує певне занепокоєння серед людей щодо його впливу на здоров'я.

Використання алюмінію

Алюміній широко використовується завдяки своїм унікальним властивостям, таким як низька щільність, нетоксичність, висока теплопровідність та корозійна стійкість. Його використовують у виробництві харчової фольги, кухонного приладдя, віконних рам, пивних банок і навіть у деяких вакцинах як ад'ювант.

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Алюміній не вважається необхідним елементом для організму людини. Він міститься у різних продуктах, таких як чай, плавлений сир, сочевиця та деякі види випічки, але його споживання обмежується у більшості країн.

Наскільки небезпечний алюміній

Існують побоювання щодо потенційного впливу алюмінію на здоров'я людини. Один із найвідоміших міфів – це його можливий зв'язок із розвитком хвороби Альцгеймера. Однак дослідження це не підтвердили, і вчені вважають, що отриманий з їжі алюміній не може проникнути в мозок у достатній кількості.

Вчені припускають, що, якщо алюміній взагалі – хоча б теоретично – небезпечний, у групі ризику можуть перебувати люди із захворюваннями нирок, оскільки з організму він виводиться саме за допомогою сечовидільної системи. Хоча випадків, коли алюміній із їжі чи посуду серйозно нашкодив пацієнтам на діалізі, зареєстровано не було.

Алюміній та приготування їжі

Наукова думка нині сходиться в тому, що алюміній, який потрапляє в організм через їжу або з використанням посуду та фольги, не несе небезпеки для здоров'я. Багато досліджень підтверджують, що кількість алюмінію з цих джерел настільки низька, що не викликає жодних наслідків.

Особливо якщо враховувати, що посуд часто роблять з анодованого алюмінію – тоді метал покривається нерозчинним оксидом алюмінію, що блокує вихід елемента навіть при нагріванні.

Також існує рекомендація: не зберігати в алюмінієвому посуді кислі продукти, оскільки кислота може зруйнувати захисне покриття. Хоча дослідження показують, що з кислою їжею алюміній в реакцію не вступає (або алюмінію виділяється дуже мало) і руйнується тільки при температурі +660 градусах – її не може досягти жодна кухонна піч. А це означає, що можна заспокоїтись і не викидати ні фольгу, ні улюблену алюмінієву каструлю.