Коронавирус в Украине стал более агрессивным: все больше госпитализаций с поражением легких

В последние недели врачи зафиксировали более агрессивное течение болезни у пациентов, госпитализированных с коронавирусом. У них все чаще возникает тяжелое поражение легких.

Об этом на брифинге во вторник, 28 марта, сказала врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением №2 Александровской клинической больницы Киева Людмила Минова.

Также на тему Байден разрешил рассекретить информацию о происхождении коронавируса

Все больше "тяжелых" пациентов

Мы наблюдаем сейчас более агрессивное течение "Омикрона", этого не было летом, агрессивность проявляется тем, что очень высокая температура в некоторых случаях, и очень стремительное развитие самого заболевания, нарастание дыхательной недостаточности с повреждением легких,

– рассказала Минова.

По ее словам, большинство пациентов с дыхательной недостаточностью и другими тяжелыми симптомами заражения COVID-19 инфицировались штаммом Омикрон, и большинство из них не были вакцинированы. Эти симптомы похожи на грипп, заболевание в первые дни начинается одинаково – высокая температура, перение в горле, кашель.

Она советует быстро обнаруживать болезнь путем тестирования, особенно среди групп риска, таких как пациенты в возрасте 65 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями и иммуносупрессивными состояниями. Также она призвала при признаках респираторного заболевания оставаться дома и не подвергать окружающих риск заболеть, а также не посещать пожилых родственников.

Какие штаммы циркулируют в Украине.

Ранее референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОС подтвердила, что большинство областей циркулирует вариант Omicron XBB.1.5 или Кракен.

Считалось, что этот вариант переносится легче, однако передается быстрее. А увеличение количества тяжелых заболеваний может свидетельствовать о новой волне заражений, приведшей к инфицированию людей из групп риска.

XBB.1.5 впервые был обнаружен в США в октябре 2022 года. С тех пор он неуклонно распространялся, и сейчас он был диагностирован более чем в 60 странах.

Потенциал XBB.1.5 опередить другие подварианты обусловлен его способностью избегать частей иммунной системы, защищающих нас от заражения. Это связано со специфической мутацией, которая может помочь ему лучше проникать в клетки человека.