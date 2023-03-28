Коронавірус в Україні став агресивнішим: все більше госпіталізацій з ураженням легенів

У останні тижні лікарі зафіксували більш агресивний перебіг хвороби у пацієнтів, які госпіталізовані з коронавірусом. В них все частіше виникає важке ураження легенів.

Про це на брифінгу в вівторок, 28 березня, сказала лікарка-інфекціоністка, завідувачка інфекційного відділення №2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова.

Також на тему Байден дозволив розсекретити інформацію про походження коронавірусу

Все більше "важких" пацієнтів

Ми спостерігаємо зараз значно агресивніший перебіг "Омікрону", цього не було влітку, агресивність проявляється тим, що дуже висока температура в деяких випадках, і дуже стрімкий розвиток самого захворювання, наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень,

– розповіла Мінова.

За її словами, переважна більшість пацієнтів з дихальною недостатністю та іншими важкими симптомами зараження COVID-19 інфікувалися штамом Омікрон, і більшість з них не були вакциновані. Ці симптоми схожі на грип, захворювання в перші дні починається однаково – висока температура, першіння в горлі, кашель.

Вона радить швидко виявляти хворобу шляхом тестування, особливо серед груп ризику, таких як пацієнти віком 65 років та старші, люди з хронічними захворюваннями та імуносупресивними станами. Також вона закликала при ознаках респіраторного захворювання залишатися вдома і не наражати оточуючих на ризик захворіти, а також не відвідувати літніх родичів.

Які штами циркулюють в Україні

Раніше референс-лабораторія з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ підтвердила, що в більшість областей циркулює варіант Omicron XBB.1.5 або Кракен.

Вважалося, що цей варіант переноситься пацієнтами легше, проте передається швидше. А збільшення кількості важких захворювань може свідчити про нову хвилю заражень, яка призвела до інфікування людей з груп ризику.

XBB.1.5 вперше виявили в США в жовтні 2022 року. З того часу він неухильно поширювався, і зараз його діагностували більш ніж у 60 країнах.

Потенціал XBB.1.5 випередити інші підваріанти обумовлений його здатністю уникати частин імунної системи, які захищають нас від зараження. Це пов’язано зі специфічною мутацією, яка може допомогти йому краще проникати в клітини людини.