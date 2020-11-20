Среди новых больных – 549 детей и 613 медработников. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбук, сообщает 24 канал.

К теме Новости о коронавирусе 19 ноября: цена вакцины в Украине, исследования о вечном иммунитете

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.

В течение 17 ноября в больницы госпитализировали 1 728 инфицированных с подтвержденным COVID-19 и людей с подозрением на его наличие.

К сожалению, за этот самый период из жизни ушли еще 229 инфицированных. Но есть и хорошая статистика – 7 845 пациентов выписали в связи с тем, что они уже выздоровели.

По состоянию на 20 ноября в Украине зарегистрировали 598 085 больных COVID-19. Из них выздоровели 274 324 человека. Но, к сожалению, 10 598 инфицированных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Сколько в Украине провели тестов на выявление COVID-19

За прошедшие сутки в Украине провели 70 752 исследования на выявление коронавирусной инфекции. Из них 45 957 – методом ПЦР, а остальные 24 795 – методом ИФА

Всего с начала 2020 года в стране провели 4 108 825 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19.

Распространение коронавируса в областях Украины

Киев – 56 594 случая;

Винницкая область – 14 857 случаев;

Волынская область – 20 651 случай;

Днепропетровская область – 26 202 случая;

Донецкая область – 19 223 случая;

Житомирская область – 25 111 случаев;

Закарпатская область – 20 827 случаев;

Запорожская область – 22 225 случаев;

Ивано-Франковская область – 30 684 случая;

Киевская область – 28 427 случаев;

Кировоградская область – 4 052 случая;

Луганская область – 5 474 случая;

Львовская область – 39 916 случаев;

Николаевская область – 14 181 случай;

Одесская область – 36 053 случая;

Полтавская область – 17 403 случая;

Ровненская область – 27 054 случая;

Сумская область – 20 872 случая;

Тернопольская область – 24 843 случая;

Харьковская область – 50 252 случая;

Херсонская область – 8 155 случаев;

Хмельницкая область – 25 290 случаев;

Черкасская область – 16 437 случаев;

Черновицкая область – 30 143 случая;

Черниговская область – 13 159 случаев.

Обратите внимание, что в статистике не учтены данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.