Среди новых больных – 549 детей и 613 медработников. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в фейсбук, сообщает 24 канал.
Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Киеве (1 391), Днепропетровской (1 174), Киевской (1 080), Хмельницкой (805) и Сумской (748) областях.
В течение 17 ноября в больницы госпитализировали 1 728 инфицированных с подтвержденным COVID-19 и людей с подозрением на его наличие.
К сожалению, за этот самый период из жизни ушли еще 229 инфицированных. Но есть и хорошая статистика – 7 845 пациентов выписали в связи с тем, что они уже выздоровели.
Сколько в Украине провели тестов на выявление COVID-19
За прошедшие сутки в Украине провели 70 752 исследования на выявление коронавирусной инфекции. Из них 45 957 – методом ПЦР, а остальные 24 795 – методом ИФА
Всего с начала 2020 года в стране провели 4 108 825 ПЦР-тестов для диагностики COVID-19.
Распространение коронавируса в областях Украины
- Киев – 56 594 случая;
- Винницкая область – 14 857 случаев;
- Волынская область – 20 651 случай;
- Днепропетровская область – 26 202 случая;
- Донецкая область – 19 223 случая;
- Житомирская область – 25 111 случаев;
- Закарпатская область – 20 827 случаев;
- Запорожская область – 22 225 случаев;
- Ивано-Франковская область – 30 684 случая;
- Киевская область – 28 427 случаев;
- Кировоградская область – 4 052 случая;
- Луганская область – 5 474 случая;
- Львовская область – 39 916 случаев;
- Николаевская область – 14 181 случай;
- Одесская область – 36 053 случая;
- Полтавская область – 17 403 случая;
- Ровненская область – 27 054 случая;
- Сумская область – 20 872 случая;
- Тернопольская область – 24 843 случая;
- Харьковская область – 50 252 случая;
- Херсонская область – 8 155 случаев;
- Хмельницкая область – 25 290 случаев;
- Черкасская область – 16 437 случаев;
- Черновицкая область – 30 143 случая;
- Черниговская область – 13 159 случаев.
Обратите внимание, что в статистике не учтены данные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также с аннексированных АР Крым и города Севастополя.