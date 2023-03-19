Жир в области живота оказался опасным даже при нормальном весе
Источник:Circulation
Американская кардиологическая ассоциация выпустила научное заявление о связи брюшного жира с болезнями сердечно-сосудистой системы.
В заявлении ученые уделили особое внимание абдоминальному или брюшному ожирению. При нем большие количества жира откладываются в брюшной полости. Простейший диагностический тест для выявления такого типа ожирения – измерение объема талии.
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Большая талия вредит сердцу
Авторы научного документа подчеркивают, что брюшное ожирение может не сопровождаться "обычным ожирением". У людей с весом, который считается нормальным, он является важным индикатором риска сердечно-сосудистых болезней, метаболического синдрома и смерти.
Исследования, касающиеся связи между брюшным жиром и влиянием на сердечно-сосудистую систему, подтверждают, что внутренний жир – опасность для здоровья,
– сказала автор заявления Тиффани Пауэлл-Уилли (Tiffany M. Powell-Wiley).
В заявлении говорится, что у людей с брюшным ожирением риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть выше, чем у людей с высоким ИМТ, но малым количеством жира вокруг внутренних органов, внутреннего (висцерального) жира. Такое состояние часто называют метаболически здоровым ожирением.
Еще один вид висцерального жира, опасного для сердца – эпикардиальный, он размещается между миокардом и наружной оболочкой сердца. Этот жир можно обнаружить только при дополнительном обследовании. Он связан с ухудшением прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях. Эпикардиальный жир обычно обнаруживают у людей с большим объемом талии.
Как уменьшить количество внутреннего жира
В научном заявлении сообщается, что физическая нагрузка помогает бороться с висцеральным жиром. Ученые указывают, что в исследованиях его количество снижалось после 12 – 52 недель выполнения упражнений по пять раз в неделю. Эффективны были как интенсивные занятия, так и упражнения средней тяжести.
Даже регулярная ходьба помогает избавиться от небольшого количества внутреннего жира. Доказательства также свидетельствуют о том, что нагрузки, которые предусматривают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по физической активности (150 – 300 минут в неделю), могут быть достаточными в борьбе с висцеральным ожирением.