Жир в области живота оказался опасным даже при нормальном весе

Американская кардиологическая ассоциация выпустила научное заявление о связи брюшного жира с болезнями сердечно-сосудистой системы.

В заявлении ученые уделили особое внимание абдоминальному или брюшному ожирению. При нем большие количества жира откладываются в брюшной полости. Простейший диагностический тест для выявления такого типа ожирения – измерение объема талии.

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Большая талия вредит сердцу

Авторы научного документа подчеркивают, что брюшное ожирение может не сопровождаться "обычным ожирением". У людей с весом, который считается нормальным, он является важным индикатором риска сердечно-сосудистых болезней, метаболического синдрома и смерти.

Объем талии и ИМТ Ожирение диагностируют, определяя индекс массы тела (ИМТ). Для этого показатель веса в килограммах делят на квадрат роста в метрах. ИМТ более 30 свидетельствует об ожирении. Критерии брюшного ожирения – объем талии более 88 сантиметров для женщин и более 102 сантиметров – для мужчин. Эксперты рекомендуют врачам при работе с пациентами оценивать как ИМТ, так и объем талии.

Исследования, касающиеся связи между брюшным жиром и влиянием на сердечно-сосудистую систему, подтверждают, что внутренний жир – опасность для здоровья,

– сказала автор заявления Тиффани Пауэлл-Уилли (Tiffany M. Powell-Wiley).

В заявлении говорится, что у людей с брюшным ожирением риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть выше, чем у людей с высоким ИМТ, но малым количеством жира вокруг внутренних органов, внутреннего (висцерального) жира. Такое состояние часто называют метаболически здоровым ожирением.

Еще один вид висцерального жира, опасного для сердца – эпикардиальный, он размещается между миокардом и наружной оболочкой сердца. Этот жир можно обнаружить только при дополнительном обследовании. Он связан с ухудшением прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях. Эпикардиальный жир обычно обнаруживают у людей с большим объемом талии.

Как уменьшить количество внутреннего жира

В научном заявлении сообщается, что физическая нагрузка помогает бороться с висцеральным жиром. Ученые указывают, что в исследованиях его количество снижалось после 12 – 52 недель выполнения упражнений по пять раз в неделю. Эффективны были как интенсивные занятия, так и упражнения средней тяжести.

Даже регулярная ходьба помогает избавиться от небольшого количества внутреннего жира. Доказательства также свидетельствуют о том, что нагрузки, которые предусматривают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по физической активности (150 – 300 минут в неделю), могут быть достаточными в борьбе с висцеральным ожирением.