Жир в області живота виявився небезпечним навіть за нормальної ваги

Американська кардіологічна асоціація випустила наукову заяву про зв'язок черевного жиру із хворобами серцево-судинної системи.

У заяві вчені приділили особливу увагу абдомінальному або черевному ожирінню. При ньому великі кількості жиру відкладаються у черевній порожнині. Найпростіший діагностичний тест для виявлення такого типу ожиріння – вимірювання об'єму талії.

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Велика талія шкодить серцю

Автори наукового документа наголошують, що черевне ожиріння може не супроводжуватися "звичайним ожирінням". У людей з вагою, яка вважається нормальною, вона є важливим індикатором ризику серцево-судинних хвороб, метаболічного синдрому та смерті.

Об'єм талії та ІМТ Ожиріння діагностують, визначаючи індекс маси тіла (ІМТ). Для цього показник ваги у кілограмах ділять на квадрат зросту в метрах. ІМТ понад 30 свідчить про ожиріння. Критерії черевного ожиріння – об'єм талії понад 88 сантиметрів для жінок та понад 102 сантиметри – для чоловіків. Експерти рекомендують лікарям під час роботи з пацієнтам оцінювати як ІМТ, так і об'єм талії.

Дослідження, які стосувалися зв'язку між черевним жиром і впливом на серцево-судинну систему, підтверджують, що внутрішній жир – небезпека для здоров'я,

– сказала авторка заяви Тіффані Пауелл-Уїллі (Tiffany M. Powell-Wiley.

У заяві йдеться, що у людей з черевним ожирінням ризик серцево-судинних хвороб може бути вищим, ніж у людей з високим ІМТ, але малою кількістю жиру навколо внутрішніх органів, внутрішнього (вісцерального) жиру. Такий стан часто називають метаболічно здоровим ожирінням.

Ще один вид вісцерального жиру, небезпечного для серця – епікардіальний, він розташовується між міокардом та зовнішньою оболонкою серця. Цей жир можна виявити лише за додаткового обстеження. Він пов'язаний із погіршенням прогнозу при серцево-судинних хворобах. Епікардіальний жир зазвичай виявляють у людей з великим об'ємом талії.

Як зменшити кількість внутрішнього жиру

У науковій заяві повідомляється, що фізичне навантаження допомагає боротися із вісцеральним жиром. Вчені вказують, що у дослідженнях його кількість знижувалась після 12 – 52 тижнів виконання вправ по п'ять разів на тиждень. Ефективними були як інтенсивні заняття, так і вправи середньої тяжкості.

Навіть регулярна ходьба допомагає позбутися невеликої кількості внутрішнього жиру. Також докази свідчать про те, що навантаження, які передбачають рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я з фізичної активності (150 – 300 хвилин на тиждень), можуть бути достатніми у боротьбі з вісцеральним ожирінням.