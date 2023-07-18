7 самых опасных болезней за историю человечества

На протяжении истории многие великие эпидемии и пандемии уничтожали целые цивилизации, угрожая существованию человечества. Но благодаря успехам вирусологии, фармакологии и разработке вакцины люди смогли выжить.

24 Канал рассказывает о 7 самых опасных болезнях, навсегда изменивших ход истории человечества и системы здравоохранения.

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чума

Бубонная чума – это потенциально смертельное инфекционное заболевание, вызванное бактерией Yersinia pestis. На протяжении веков болезнь вспыхивала несколько раз в разные эпохи, унося миллионы жизней во всем мире.

Однако эпидемия, случившаяся в 14 веке, которую также называют "черной смертью", были одной из самых страшных пандемий человечества, убившей более 25 миллионов человек, в том числе треть населения Европы. Это в конечном итоге привело к использованию карантина как основного мероприятия здравоохранения.

Чума убивает от 30 до 90% инфицированных без лечения в течение 10 дней после заражения. Но при интенсивном лечении антибиотиками риск снижается до 10%. Лучший способ предотвратить распространение бубонной чумы – это избегать контакта с живыми или мертвыми животными и использовать средства против насекомых.

Испанка

Испанка – это инфекционное респираторное заболевание, одна из разновидностей вируса гриппа. За более чем столетие было шесть больших эпидемий гриппа. Но пандемия гриппа 1918 – 1920 годов, которую в народе называют "большой эпидемией гриппа" или "испанкой", была самой серьезной. Ее вызвал вирус H1N1 с генами птичьего происхождения. Болезнь убила около 50 миллионов человек, преимущественно молодых, и инфицировала еще 500 миллионов во время Первой мировой войны.

Люди являются хозяевами нескольких типов вирусов гриппа, но пандемии появляются только тогда, когда новый штамм передается людям от других животных.

В настоящее время против гриппа существуют вакцины, но они не дают 100% защиты. Следовательно, большинство мер контроля не являются фармацевтическими, ограничиваются изоляцией, карантином, надлежащей личной гигиеной, дезинфицирующими средствами и ограничением массовых собраний.

Остопа

Оспа – инфекционная вирусная инфекция, вызванная вирусом ветряной оспы. Это заболевание на протяжении веков являлось одной из самых распространенных причин смерти людей. Variola major и variola minor являлись двумя типами вируса оспы, причем variola major была тяжелой формой. Заболевание чаще встречалось у детей, но риск был выше для контактирующих с инфицированным человеком или зараженными предметами. Люди, которые болели оспой, обычно имели следующие симптомы:

лихорадка;

рвота;

кожные высыпания наполнены жидкостью.

В то время как первое упоминание о натуральной оспе датируется правлением великого египетского фараона Рамзеса V (1156 г. до н. э.), вспышка в Европе XVIII века была самой смертоносной, убив 30% инфицированных, преимущественно младенцев. Выжившие имели большие шрамы на теле, а примерно треть осталась слепой. Только в 20 веке эта болезнь убила около 300 миллионов человек. Оспа последний раз была эндемией в 1977 году. С этого времени успех вакцинация уничтожила болезнь во всем мире.

Холера

Холера – это острая кишечная инфекция, возникающая из-за бактерии Vibrio Cholera. Болезнь проявляется сильными судорогами, рвотой и водянистой диареей, что приводит к быстрому обезвоживанию. Если не лечить, симптомы становятся столь серьезными, что пациенты обычно умирают в течение нескольких часов. Холера распространяется через зараженную еду и воду. Такие вспышки быстро перерастают в катастрофу, если нарушаются санитарные нормы.

В 21 веке эта болезнь продолжает поражать примерно 2,9 миллиона человек в год, что приводит к 95 000 смертям во всем мире, преимущественно в странах с низким и средним уровнем дохода. Особенно сильно пострадал африканский континент. В то же время, в более развитых странах, таких как Северная Америка и Европа, в течение столетия практически не было холеры благодаря улучшению санитарной инфраструктуры и прогрессу в личной гигиене.

ВИЧ/СПИД

ВИЧ или вирус иммунодефицита человека вызывает синдром приобретенного иммунодефицита или СПИДа, остается одной из самых опасных болезней 21-го века, убившей десятки миллионов людей с 1981 года. Сейчас в мире 38,4 миллиона человек живут с ВИЧ/СПИДом, из которых более 7 миллионов происходят из Африки к югу от Сахары.

В течение десятилетий эта болезнь не имела лекарства. Но с повышением осведомленности и появлением антиретровирусного лечения болезнь стала более управляемой, а между 2005 и 2012 годами глобальные показатели смертности от ВИЧ снизились с 2,2 до 1,6 миллиона в год.

ВИЧ может передаваться при незащищенном половом контакте, внутривенном употреблении наркотиков, переливании инфицированной крови, совместном использовании инъекций, от матери к ребенку во время беременности, родов и кормления грудью. Вирус разрушает тип лейкоцитов, необходимых для функционирования иммунной системы.

Эбола

Лихорадка Эбола – редкая и смертельная болезнь. Существует пять типов вируса Эбола, четыре из которых вызывают заболевание человека. Считается, что летучая мышь является естественным резервуаром вируса. Люди заражаются болезнью из-за прямого контакта с рвотными массами, инфицированными жидкостями организма или зараженными предметами. Симптомы обычно начинаются между 2 и 21 днями после заражения и включают:

лихорадку:

боль в горле:

сильные головные боли:

диарею;

рвоту;

мышечная боль и слабость;

снижение функции печени и почек;

кровотечение и кровоподтеки (как внутренние, так и наружные).

Несколько небольших вспышек лихорадки Эбола произошли в Африке с момента ее обнаружения в 1976 году, но инцидент между 2013 и 2016 годами был самым смертоносным. Эпизод начался в Гвинее и перешел в Сьерра-Леон и Либерию. Приблизительно 28 600 человек заразились, а 11 325 умерли до того, как вирус был локализован.

Коронавирус

Коронавирусную болезнь, которую впервые обнаружили в китайском городе Ухань в конце 2019 года, вызвал вирус SARS-CoV-2. Болезнь быстро распространилась по всему миру, что привело к пандемии. От пандемии COVID-19, по официальным данным, умерло около 7 миллионов человек.

Люди заражаются COVID-19, когда вдыхают капли/аэрозоли, содержащие вирус, выделяемые инфицированными людьми во время кашля, чихания или разговора. Симптомы обычно появляются через 2-14 дней после заражения вирусом, при этом у большинства людей наблюдаются легкие или умеренные симптомы, такие как лихорадка, потеря обоняния и усталость.

Однако серьезные симптомы могут наблюдаться у тех, кто имеет другие проблемы со здоровьем, как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и т.д. Стандартного лекарства против COVID-19 не существует, но есть много способов справиться с ним, в частности кислородная поддержка, противовирусные и вакцины.