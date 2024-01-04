7 полезных привычек, которых трудно соблюдать, но результат вас приятно удивит

После Нового года кажется, что сейчас, после праздника, точно можно будет начать ходить в спортзал, есть овощи и спать вовремя. К сожалению, так это просто не работает.

24 Канал собрал 7 полезных, но очень трудных для внедрения привычек и призываем вас не пытаться сразу их соблюдать. Такое количество нужно, чтобы вы могли начать с чего-то одного.

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Ведь даже если вы просто начнете чистить зубы 2 минуты, это будет уже победа, а потом можно приступать к овощам и физической активности. Со своей стороны, мы попытаемся дать советы, как попытаться внедрить каждую привычку из списка.

Питаться сбалансированно

Употреблять здоровую пищу, как фрукты, овощи, цельнозерновые, нежирное мясо и нежирные молочные продукты. Сразу наладить питание сложно, поэтому, чтобы не ходить голодным, можно начать с вкусных овощных перекусов.

Больше двигаться, меньше сидеть

Регулярная физическая активность помогает улучшить состояние здоровья, физическую форму и качество жизни. Она также снижает риск хронических заболеваний, например диабет второго типа, заболевания сердца, многих видов рака и депрессии.

Еженедельно нужно выделять не менее 150 минут на аэробную физическую активность умеренной интенсивности. Это может быть скорая ходьба, катание на велосипеде, танцы, прогулки. Если перейти к полноценным тренировкам не получается, можно начать с утренней зарядки лежа в постели.

Отказаться от сладких напитков

Сладкие напитки – главный источник добавленного сахара, который может привести к увеличению веса, ожирению, диабету второго типа, болезням почек и сердца, кариесу и подагре. Если пить меньше сладких напитков, это поможет поддерживать здоровый вес и соблюдать здоровую диету.

Вот несколько идей, которые также вкусно пить: вода с газом, домашний компот без сахара из замороженных ягод или сушеных фруктов, лимонад из мяты, лимона из ягод, фруктов и газировки, чай.

Высыпаться

Взрослым нужно спать не менее 7 часов в сутки. Нехватка сна связана с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом второго типа, ожирением, болезнями сердца и депрессией. Чтобы высыпаться, нужно ложиться спать и вставать в одно и то же время каждый день, в том числе в выходные.

Создавать в спальне условия для сна:

В комнате должно быть тихо и темно.

Температура должна быть комфортной, около 15-22 градусов по Цельсию.

Убрать из спальни электронные устройства, чтобы не отвлекаться на сообщение и расслабиться в конце дня.

Не переедать, не пить слишком много кофеина и алкоголя перед сном.

Быть активным в течение дня, это поможет легко уснуть.

Пользоваться солнцезащитным кремом даже зимой

Зимой нужно носить многослойную одежду и использовать солнцезащитный крем широкого спектра даже зимой. По данным американских центров по контролю и профилактике заболеваний, солнечный крем с защитой SPF 15 или выше, а по рекомендации ВОЗ по SPF 30.

Солнцезащитный крем защищает кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут вызвать солнечные ожоги, рак кожи и преждевременное старение, морщины и пигментные пятна.

Правильно чистить зубы

Чистить зубы нужно дважды в день по две минуты. Можно использовать технику БАСА, начинать с нескольких круговых движений у корней, а затем производить щеткой вниз зубов. Лучше выбирать щетки со средней или мягкой щетиной.

Зубная паста должна содержать фтор концентрации 1350 ppm. Это поможет защитить зубы от корицы. Ополаскивать рот водой после чистки не нужно, фтор будет действовать хуже.

Проходить обследование

Необходимо регулярно посещать врача для получения профилактических рекомендаций, а также проводить обследование раком и диабетом. Здесь придется внести даты в календарь и стараться их не пропускать.