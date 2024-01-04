7 корисних звичок, яких важко дотримувати, але результат вас приємно здивує

Після Нового року здається, що зараз, після свята, точно можна буде почати ходити в спортзал, їсти овочі та лягати спати вчасно. На жаль, так це просто не працює.

24 Канал зібрав 7 корисних, але дуже важких для впровадження звичок і закликаємо вас не намагатися одразу їх дотримуватись. Така кількість потрібна, щоб ви могли почати з чогось одного.

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Адже навіть якщо ви просто почнете чистити зуби 2 хвилини, це буде вже перемога, а потім можна братися до овочів та фізичної активності. Зі свого боку ми спробуємо дати поради, як спробувати впровадити кожну звичку зі списку.

Харчуватися збалансовано

Вживати здорову їжу, таку як фрукти, овочі, цільнозернові, нежирне м'ясо та нежирні молочні продукти. Одразу налагодити харчування складно, тому щоб не ходити голодним, можна почати зі смачних овочевих перекусів.

Більше рухатись, менше сидіти

Регулярна фізична активність допомагає покращити загальний стан здоров'я, фізичну форму та якість життя. Вона також знижує ризик хронічних хвороб, наприклад діабет другого типу, хвороби серця, багатьох видів раку та депресії.

Щотижня потрібно виділяти щонайменше 150 хвилин на аеробну фізичну активність помірної інтенсивності. Це може бути швидка ходьба, катання на велосипеді, танці, прогулянки. Якщо одразу перейти до повноцінних тренувань не виходить, можна почати з ранкової зарядки лежачи в ліжку.

Відмовитись від солодких напоїв

Солодкі напої – головне джерело доданого цукру, яке може призвести до збільшення ваги, ожиріння, діабету другого типу, хвороб нирок та серця, карієсу та подагрі. Якщо пити менше солодких напоїв, це допоможе підтримувати здорову вагу і дотримуватися здорової дієти.

Ось кілька ідей, які також смачно пити: вода з газом, домашній компот без цукру із заморожених ягід або сушених фруктів, лимонад із м'яти, лимона з ягід, фруктів та газованої води, чай.

Висипатись

Дорослим потрібно спати щонайменше 7 годин на добу. Брак сну пов'язаний з хронічними захворюваннями: цукровим діабетом другого типу, ожирінням, хворобами серця та депресією. Щоб висипатися, потрібно лягати спати та вставати в один і той же час щодня, у тому числі у вихідні.

Створювати у спальні умови для сну:

У кімнаті має бути тихо та темно.

Температура має бути комфортною, близько 15 – 22 градусів за Цельсієм.

Прибрати зі спальні електронні пристрої, щоб не відволікатися на повідомлення та розслабитися наприкінці дня.

Не переїдати, не пити надто багато кофеїну та алкоголю перед сном.

Бути активним протягом дня, це допоможе легко заснути.

Користуватися сонцезахисним кремом навіть узимку

Взимку потрібно носити багатошаровий одяг та використовувати сонцезахисний крем широкого спектра дії навіть узимку. За даними американських центрів з контролю та профілактики захворювань, сонячний крем із захистом SPF 15 або вище, а за рекомендацією ВООЗ із SPF 30.

Сонцезахисний крем захищає шкіру від шкідливих ультрафіолетових променів, які можуть викликати сонячні опіки, рак шкіри та передчасне старіння, зморшки та пігментні плями.

Правильно чистити зуби

Чистити зуби потрібно двічі на день по дві хвилини. Можна використовувати техніку БАСА, починати з кількох кругових рухів біля коріння, а потім проводити щіткою донизу зубів. Краще вибирати щітки із середньою або м'якою щетиною.

Зубна паста повинна містити фтор концентрації 1350 ppm. Це допоможе захистити зуби від кориці. Ополіскувати рот водою після чищення не потрібно, фтор діятиме гірше.

Проходити обстеження

Потрібно регулярно відвідувати лікаря для отримання профілактичних рекомендацій, а також проводити обстеження на рак і діабет. Тут доведеться внести дати до календаря і намагатися їх не пропускати.