Какие заболевания можно легко спутать с аллергией

С каждым годом растет количество людей с аллергией. И для многих аллергия – это собирательный термин для обозначения большинства неприятных проявлений – от диареи до сыпи или насморка. Неудивительно, что люди часто путают аллергию с другими заболеваниями.

Аллергия – состояние, при котором иммунная система воспринимает чужеродные – и зачастую безвредные – вещества как угрозу. В результате вырабатываются антитела, обозначающие аллерген и начинающие с ним бороться.

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Реагировать на аллерген может кожа, дыхательные пути или органы пищеварительной системы, а тяжесть аллергии может изменяться от обычного ринита до анафилактического шока.

Чтобы симптомы аллергии исчезли или хотя бы стали менее выраженными, необходимо по возможности ограничить контакт с аллергеном и принимать антигистаминные препараты. Но есть заболевания, которые дают схожие симптомы, о них рассказываем ниже.

Атопический дерматит

Атопический дерматит – заболевание, для которого характерны сухость, зуд и воспаление кожи. Симптомы атопического дерматита могут усиливаться из-за шерсти, плесени, перхоти животных и даже влияния табачного дыма.

Некоторые люди отмечают, что их состояние ухудшается при сухой или слишком влажной и ветреной погоде, использовании агрессивной бытовой химии. Но при этом, если дерматит не аллергический, усиливаться симптомы могут независимо от контакта с аллергеном, а антигистаминные препараты не помогут.

Атопический дерматит не считается проявлением аллергии, но может встречаться вместе с аллергическим ринитом и бронхиальной астмой. Также есть данные, что наличие атопического дерматита у пациента может увеличить риск развития пищевой аллергии в будущем. Но не напротив.

Бронхиальная астма

Астмой называют заболевание легких, для которого характерно воспаление дыхательных путей. При приступах астмы пациенты ощущают боль в груди, затрудненное дыхание, кашель и одышку. Симптомы могут усиливаться в ночное время, после физических нагрузок или в результате аллергена.

Астма с преобладанием аллергического компонента – самый распространенный вариант. Начинается аллергическая астма обычно в детстве, причем риск ее развития повышается, если у заболевания родственников. Возникает из-за вдыхания рассеянных в воздухе аллергенов, что вызывает аллергическую реакцию и воспаление в дыхательных путях.

Однако не все случаи астмы связаны с аллергией. Неаллергическая бронхиальная астма встречается преимущественно у взрослых и не связана с аллергией или семейным анамнезом. Нередко развитию неаллергической астмы предшествует перенесенная пневмония или бронхит.

Неаллергический ринит

Ринит – воспаление слизистой носа. Для него характерно чихание, насморк, слезоточивость, зуд в носу и глазах. Развивается неаллергический ринит чаще всего у людей старше 20 лет.

Причина неаллергического ринита не аллергены, а вещества, раздражающие слизистую носа. Так, симптомы могут возникать из-за реакции на пыль или пары в воздухе, изменения погоды, использования некоторых лекарств, гормональные изменения, употребления горячей или острой пищи или как результат продолжительных проблем со здоровьем. В конце концов, может быть причиной ринита обычная простуда.

Пищевая непереносимость

Причина пищевой непереносимости не аллерген, а нехватка необходимых для пищеварения ферментов. В таких случаях у пациентов возникают похожие на пищевую аллергию симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта, например тошнота, рвота, диарея.

Например, непереносимость лактозы – состояние, при котором снижается способность переваривать лактозу – сахар, содержащийся в молочных продуктах. Непереваренный сахар задерживается в просвете пищеварительного тракта, что вызывает повышенное газообразование и вздутие, диарею и боль в животе.

Телеокия

Целиакия – аутоиммунное заболевание, для которого характерна острая реакция на растительный белок глютен. Глютен содержится в пшенице, ржи, ячмене, овсе.

Когда люди с целиакией употребляют пищу с глютеном, их иммунная система реагирует и повреждает внутреннюю поверхность тонкого кишечника. Повреждение тонкого кишечника препятствует нормальному усвоению питательных веществ из пищи, что может приводить к разным проблемам со здоровьем.