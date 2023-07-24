Які захворювання можна легко сплутати з алергією

З кожним роком зростає кількість людей з алергією. І для багатьох алергія – це збірний термін для позначення більшості неприємних проявів – від діареї до висипу чи нежиті. Не дивно, що люди часто плутають алергію з іншими захворюваннями.

Алергія – стан, при якому імунна система сприймає чужорідні – і найчастіше нешкідливі – речовини як загрозу. В результаті виробляються антитіла, які позначають алерген та починають з ним боротися.

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Реагувати на алерген може шкіра, дихальні шляхи або органи травної системи, а тяжкість перебігу алергії може змінюватись від звичайного риніту до анафілактичного шоку.

Щоб симптоми алергії зникли або хоча б стали менш вираженими, потрібно за можливості обмежити контакт з алергеном та приймати антигістамінні препарати. Але є захворювання, які дають схожі симптоми, про них розповідаємо нижче.

Атопічний дерматит

Атопічний дерматит – захворювання, для якого характерні сухість, свербіж та запалення шкіри. Симптоми атопічного дерматиту можуть посилюватися через вовну, плісняву, лупу тварин і навіть вплив тютюнового диму.

Також деякі люди відзначають, що їхній стан погіршується при сухій або надто вологій та вітряній погоді, використанні агресивної побутової хімії. Але при цьому, якщо дерматит не алергічний, посилюватись симптоми можуть незалежно від контакту з алергеном, а антигістамінні препарати не допомагатимуть.

Атопічний дерматит не вважається проявом алергії, але може зустрічатися разом з алергічним ринітом та бронхіальною астмою. Також є дані, що наявність атопічного дерматиту у пацієнта може підвищити ризик розвитку харчової алергії в майбутньому. Але не навпаки.

Бронхіальна астма

Астмою називають захворювання легенів, для якого характерне запалення дихальних шляхів. При нападах астми пацієнти відчувають біль у грудях, утруднене дихання, кашель та задишку. Симптоми можуть посилюватись у нічний час, після фізичних навантажень або внаслідок дії алергену.

Астма з переважанням алергічного компонента – найпоширеніший варіант. Починається алергічна астма зазвичай у дитинстві, причому ризик її розвитку підвищується, якщо захворювання має родичів. Виникає через вдихання розсіяних у повітрі алергенів, що спричиняє алергічну реакцію та запалення в дихальних шляхах.

Однак не всі випадки астми пов'язані з алергією. Неалергійна бронхіальна астма зустрічається переважно у дорослих і не пов'язана з алергією чи сімейним анамнезом. Нерідко розвитку неалергійної астми передує перенесена пневмонія чи бронхіт.

Неалергійний риніт

Риніт – запалення слизової оболонки носа. Для нього характерне чхання, нежить, сльозогінність, свербіж у носі та очах. Розвивається неалергійний риніт найчастіше у людей старше 20 років.

Причина неалергійного риніту не алергени, а речовини, які подразнюють слизову оболонку носа. Так, симптоми можуть виникати через реакцію на пил або пари в повітрі, зміни погоди, використання деяких ліків, гормональні зміни, вживання гарячої чи гострої їжі або як результат тривалих проблем зі здоров'ям. Зрештою, може бути причиною риніту звичайна застуда.

Харчова непереносність

Причина харчової непереносимості не алерген, а брак необхідних для травлення ферментів. У таких випадках у пацієнтів виникають схожі на харчову алергію симптоми з боку шлунково-кишкового тракту, наприклад, нудота, блювання, діарея.

Наприклад, непереносимість лактози – стан, у якому знижується здатність перетравлювати лактозу – цукор, що міститься у молочних продуктах. Неперетравлений цукор затримується у просвіті травного тракту, що викликає підвищене газоутворення та здуття, діарею та біль у животі.

Целіакія

Целіакія – аутоімунне захворювання, для якого характерна гостра реакція на рослинний білок глютен. Глютен міститься у пшениці, житі, ячмені, вівсі.

Коли люди з целіакією вживають їжу з глютеном, їхня імунна система реагує і пошкоджує внутрішню поверхню тонкого кишечника. Ушкодження тонкого кишечника перешкоджає нормальному засвоєнню поживних речовин із їжі, що може призводити до різних проблем зі здоров'ям.