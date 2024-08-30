Как не пропустить проблему: 5 самых распространенных проблем с детскими глазами

Детское зрение требует особого внимания, поскольку оно играет ключевую роль в развитии малыша. А вовремя выявленные проблемы со здоровьем лучше поддаются коррекции и лечению.

Наталья Свищева, член Ассоциации детских офтальмологов Украины, офтальмолог детского отделения центра "Эксимер" рассказала 24 Каналу, какие заболевания чаще всего обнаруживают на профосмотрах, почему они возникают, на что родителям стоит обратить внимание, и рассказала о современных методах лечения.

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Самые распространенные заболевания глаз

Итак, какие проблемы с глазами в основном случаются у детей:

на первом месте нарушение рефракции, то есть снижение четкости зрения на определенное расстояние. Преимущественно юные пациенты страдают миопией (близорукостью), и школа в этом, к сожалению, играет не последнюю роль. Менее распространены гиперметропии (дальнозоркость) и астигматизм (когда контуры изображения растягиваются или двоятся);

вторыми по статистике идут воспалительные заболевания. А все потому, что дети часто не соблюдают правила гигиены, трут глаза грязными руками, к тому же в детских коллективах всегда близкий контакт между детьми, поэтому в период вирусных конъюнктивитов, в начале весны, достаточно распространены воспаления поверхности глаза, например конъюнктивиты или блефариты;

третье место занимают косоглазие и амблиопия (ленивый глаз), которая вызывается косоглазием;

на четвертом месте нарушение аккомодации и астенопия, что связано с особенностью современной жизни. Диджитализация общества приводит к переутомлению мышц глаза, а отсюда – дискомфорт и временное ухудшение зрения;

пятое место, как ни странно, занимает та самая проблема, которая донимает взрослых, преимущественно офисных работников – синдром сухого глаза. К счастью, у детей в большинстве случаев эта сухость легкой степени.

Коснемся каждого заболевания подробнее.

Нарушение рефракции

В случае миопии родители могут замечать, что малыш часто жмурится. Если же ребенок младшего школьного возраста, то он будет жаловаться, что начал хуже видеть написанное на доске. Кстати, близорукость проще обнаружить, чем другие пороки рефракции.

Так, дальнозоркость и астигматизм в основном устанавливают на профосмотрах или осмотрах в поликлинике. Эта проблема требует детального обследования и решается коррекцией – очками или линзами. Какой именно метод коррекции выбрать, решает врач.

Воспалительные заболевания

Чаще всего у детей бывают воспаления передней поверхности глаза – конъюнктивиты и блефариты, значительно реже – более глубоких тканей.

Наталья Свищева "Как помочь этому? Семейным врачам и офтальмологам и, конечно, родителям надо проводить профилактические беседы с детьми об особенностях гигиены: чужие очки не меряем, глаза руками не трем, в водоемы с открытыми глазами не ныряем."

Предотвратить сезонный конъюнктивит, который возникает вследствие аллергических заболеваний, я, как офтальмолог, не могу, потому что это больше дело аллерголога. Однако с проявлениями проблемы работаю. Обычно назначаю капли в глаза и антигистаминные препараты.

Косоглазие, амблиопия

Понятно, что косоглазие визуально видно. Родители обращают на это внимание еще до того, как малышу исполнится год. Однако косина иногда бывает вторичной и возникает вследствие тяжелых врожденных пороков. Поэтому чтобы исключить такую патологию и направить родителей в направлении правильного лечения, нужен обязательный осмотр.

А вот амблиопию без профосмотра не выявить. Ведь ребенок обычно не жалуется на то, что плохо видит на один глаз, он может и не догадываться, что имеет такую проблему. Если амблиопию не лечить в дошкольном возрасте, то в дальнейшем заболевание трудно поддается коррекции. В результате мозг перестает получать сигналы от ленивого глаза, что сказывается на восприятии зрительной информации.

Наталья Свищева "Поэтому я всегда настаиваю на осмотре у офтальмолога сначала до года, а потом в 2,5 – 3 года. Трехлетки уже более контактные, отвечают на вопросы врача, называют объекты, им можно адекватно проверить остроту зрения. Эти два осмотра являются обязательными и важными, тогда специалист может вовремя выявить проблему и пролечить скрытое или явное косоглазие, а также амблиопию."

Нарушение аккомодации и астенопия

Так как современный мир перенасыщен гаджетами, большинство информации мы получаем из интернета. Вот почему у школьников и даже у дошкольников бывает нарушение аккомодации. Младенцы преимущественно рождаются дальнозоркими, и это вариант нормы, поэтому 3-4-летним малышам еще рано давать планшет и тем более смартфон.

Но, к сожалению, в этом возрасте они часто имеют свой гаджет или берут родительский – игры или просмотр мультиков на нем приводят к перенапряжению аккомодации. Ведь глаз ребенка не приспособлен для того, чтобы длительное время фокусироваться на мелком изображении или деталях вблизи.

Поэтому когда малыш до 6 лет сидит в телефоне более 15 минут, у него возникает напряжение аккомодации. Если нагрузка продолжается, то может происходить раннее развитие миопии или у ребенка банально краснеют глаза.

Чтобы помочь проблеме у дошкольников, надо помнить, что для каких-то развивающих занятий допустимо использовать планшеты (не телефоны!) не дольше 20 минут.

В школьном возрасте, учитывая наши реалии – сначала ковид, а теперь война, что вызывает потребность дистанционного обучения, предотвратить и бороться с нарушением аккомодации трудно. Поэтому мы просим учеников между уроками оторваться от экрана, подойти к окну и сфокусировать взгляд вдаль. Дать отдых глазам от гаджета 15 – 20 минут перед следующим уроком.

Соблюдение гигиены зрения может предотвратить спазм аккомодации и усталости глазных мышц. Здесь, конечно, старшие дети более ответственные, потому что осознают последствия. А вот младшим регулировать экранное время и напоминать о необходимости перерывов должны родители.

Сухость глаза

Эту проблему в последнее время довольно часто обнаруживают на осмотрах. Конечно, большинство увлажняющих капель для глаз сейчас выпускают без консервантов, в них нет противопоказаний, поэтому их можно использовать с дошкольного возраста.

Наталья Свищева "Но надо учитывать, что когда у детей проявляется сухость, они начинают тереть глаза, а это опасно развитием воспалений. Более того, я видела, как дети младшего школьного возраста, чувствуя дискомфорт, бессознательно слюнявят пальчик и трут им глаза."

Если замечаете такое поведение, надо прежде всего показаться офтальмологу, проверить, нет ли других проблем. В большинстве случаев врач назначит увлажняющие капли в соответствии с возрастом.

Однако лучше всего предотвратить сухость. В летнее время следить, чтобы малыш не находился в помещении при включенном кондиционере. В зимнее – не размещать рабочее место возле системы отопления и обогревателей. Если воздух сухой, увлажнять его, например, поставить в комнате, где играет или занимается ребенок, электрический увлажнитель.

В любом случае помните: заметили, что глаза у малыша краснеют, закисают, он их трет, мружит, текут слезы, – обязательно придите на осмотр к детскому офтальмологу.