Як не пропустити проблему: 5 найпоширеніших проблем з дитячими очима

Дитячий зір потребує особливої уваги, оскільки він має ключову роль в розвитку малюка. А вчасно виявлені проблеми зі здоровʼям краще піддаються корекції та лікуванню.

Наталія Свіщова, членкиня Асоціації дитячих офтальмологів України, офтальмологиня дитячого відділення центру "Ексімер" розповіла 24 Каналу, які захворювання найчастіше виявляють на профоглядах, чому вони виникають, на що батькам варто звернути увагу, та розповіла про сучасні методи лікування.

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Найпоширеніші захворювання очей

Отже, які проблеми з очима здебільшого трапляються в дітей:

на першому місці порушення рефракції, тобто зниження чіткості зору на певну відстань. Переважно юні пацієнти страждають на міопію (короткозорість), і школа в цьому, на жаль, відіграє не останню роль. Менш поширені гіперметропії (далекозорість) та астигматизм (коли контури зображення розтягуються чи двояться);

другими за статистикою йдуть запальні захворювання. А все тому, що малюки часто не дотримуються правил гігієни, труть очі брудними руками, до того ж у дитячих колективах завжди близький контакт між дітьми, тому в період вірусних кон'юнктивітів, на початку весни, досить поширені запалення поверхні ока, наприклад кон'юнктивіти чи блефарити;

третє місце посідають косоокість та амбліопія (ліниве око), яка спричиняється косоокістю;

на четвертому місці порушення акомодації та астенопія, що пов'язано з особливістю сучасного життя. Диджиталізація суспільства призводить до перевтоми м'язів ока, а звідси – дискомфорт і тимчасове погіршення зору;

п'яте місце, як не дивно, обіймає та сама проблема, яка дошкуляє дорослим, переважно офісним працівникам – синдром сухого ока. На щастя, у дітей в більшості випадків ця сухість легкого ступеня.

Торкнемося кожного захворювання детальніше.

Порушення рефракції

В разі міопії батьки можуть помічати, що малюк часто мружиться. Якщо ж дитина молодшого шкільного віку, то вона буде скаржитися, що почала гірше бачити написане на дошці. До речі, короткозорість простіше виявити, ніж інші вади рефракції.

Так, далекозорість та астигматизм в основному встановлюють на профоглядах чи оглядах у поліклініці. Ця проблема потребує детального обстеження й вирішується корекцією – окулярами або лінзами. Який саме метод корекції обрати, вирішує лікар.

Запальні захворювання

Найчастіше в дітей бувають запалення передньої поверхні ока – кон'юнктивіти та блефарити, значно рідше – глибших тканин.

Наталія Свіщова "Як зарадити цьому? Сімейним лікарям та офтальмологам і, звісно, батькам треба проводити профілактичні бесіди з малюками щодо особливостей гігієни: чужі окуляри не міряємо, очі руками не тремо, у водойми з розплющеними очима не пірнаємо."

Запобігти сезонному кон'юнктивіту, який виникає внаслідок алергічних захворювань, я, як офтальмолог, не можу, бо це більше справа алерголога. Проте з проявами проблеми працюю. Зазвичай призначаю краплі в очі та антигістамінні препарати.

Косоокість, амбліопія

Зрозуміло, що косоокість візуально видно. Батьки звертають на це увагу ще до того, як малюку виповниться рік. Проте косина іноді буває вторинною й виникає внаслідок важких вроджених вад. Тож аби виключити таку патологію й скерувати батьків у напрямі правильного лікування, потрібен обов'язковий огляд.

А от амбліопію без профогляду не виявити. Адже дитина зазвичай не жаліється на те, що погано бачить на одне око, вона може й не здогадуватися, що має таку проблему. Якщо амбліопію не лікувати у дошкільному віці, то надалі захворювання важко піддається корекції. В результаті мозок перестає отримувати сигнали від лінивого ока, що позначається на сприйнятті зорової інформації.

Наталія Свіщова "Тож я завжди наполягаю на огляді в офтальмолога спочатку до року, а потім у 2,5 – 3 роки. Трирічки вже більш контактні, відповідають на запитання лікаря, називають об'єкти, їм можна адекватно перевірити гостроту зору. Ці два огляди є обов'язковими та важливими, тоді фахівець може вчасно виявити проблему та пролікувати приховану чи явну косоокість, а також амбліопію."

Порушення акомодації та астенопія

Через те що сучасний світ перенасичений гаджетами, більшість інформації ми отримуємо з інтернету. Ось чому у школярів і навіть у дошкільнят буває порушення акомодації. Немовлята переважно народжуються далекозорими, і це варіант норми, тому 3-4-річним малюкам ще рано давати планшет і тим паче смартфон.

Та, на жаль, у цьому віці вони часто мають свій гаджет або беруть батьківський – ігри чи перегляд мультиків на ньому призводять до перенапруження акомодації. Адже око дитини не пристосоване для того, щоб тривалий час фокусуватись на дрібному зображенні чи деталях зблизька.

Тож коли малюк до 6 років сидить у телефоні понад 15 хвилин, в нього виникає напруження акомодації. Якщо навантаження продовжується, то може відбуватися ранній розвиток міопії або у дитини банально червоніють очі.

Щоб зарадити проблемі в дошкільнят, треба пам'ятати, що для якихось розвивальних занять допустимо використовувати планшети (не телефони!) не довше ніж 20 хвилин.

У шкільному віці з огляду на наші реалії – спочатку ковід, а тепер війна, що спричиняє потребу дистанційного навчання, запобігти й боротися з порушенням акомодації важко. Тому ми просимо учнів між уроками відірватися від екрана, підійти до вікна й сфокусувати погляд вдалину. Дати відпочинок очам від гаджета 15 – 20 хвилин перед наступним уроком.

Дотримання гігієни зору може запобігти спазму акомодації та втомі очних м'язів. Тут, звісно, старші діти більш відповідальні, бо усвідомлюють наслідки. А от молодшим регулювати екранний час і нагадувати про необхідність перерв мають батьки.

Сухість ока

Цю проблему останнім часом досить часто виявляють на оглядах. Звісно, більшість зволожувальних крапель для очей зараз випускають без консервантів, в них немає протипоказань, тому їх можна використовувати з дошкільного віку.

Наталія Свіщова "Але треба зважати, що коли в дітей проявляється сухість, вони починають терти очі, а це небезпечно розвитком запалень. Ба більше, я бачила, як дітлахи молодшого шкільного віку, відчуваючи дискомфорт, несвідомо слинять пальчик і труть ним очі."

Якщо помічаєте таку поведінку, треба найперше показатись офтальмологу, перевірити, чи немає інших проблем. У більшості випадків лікар призначить зволожувальні краплі відповідно до віку.

Проте найкраще запобігти сухості. У літній час слідкувати, щоб малюк не перебував у приміщенні при увімкненому кондиціонері. У зимовий – не розміщувати робоче місце біля системи опалення та обігрівачів. Якщо повітря сухе, зволожувати його, наприклад, поставити в кімнаті, де грається чи займається дитина, електричний зволожувач.

У будь-якому випадку пам'ятайте: помітили, що очі в малюка червоніють, закисають, він їх тре, мружить, течуть сльози, – обов’язково прийдіть на огляд до дитячого офтальмолога.