Улучшают работу мозга и не только: 5 простых дыхательных упражнений, которые изменят вашу жизнь

Сосредоточение на своем дыхании позволяет сконцентрироваться и мыслить более четко, ваша умственная активность улучшается. Но на самом деле дыхательные упражнения – это гораздо больше, чем просто концентрация. Осознанное дыхание может буквально изменить вашу жизнь.

Вот 5 методов дыхания, которые снизят сухость глаз и лишат вас "тумана" в голове. Попытайтесь выполнять их регулярно и вы увидите, как меняется ваше самочувствие и качество жизни.

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Почему дышать надо осознанно

Мы делаем около 17 тысяч вдохов в день, но никогда не задумываемся об этом. Ученые установили, что дыхание через нос усиливает приток крови к мозгу, вызывая чувство покоя на неврологическом уровне.

Дыхание является залогом крепкого здоровья, и овладение определенными дыхательными упражнениями может помочь разными способами, от устранения стресса до укрощения изжоги.

Дыхание "животом", чтобы избавиться от ощущения сухости в глазах

Три минуты дыхания "животом" могут лишить вас сухости глаз. Дыхание "животом" успокаивает парасимпатическую нервную систему, регулирующую работу слезных желез.

Избавьтесь от изжоги: попробуйте упражнение "4-7-8"

вдыхайте через нос в течение 4 секунд, пока ваш живот поднимается, затем выдохните через нос в течение 6 секунд, пока ваш живот опускается. Повторяйте три минуты.

Стресс почти удваивает ваши шансы на изжогу, поскольку он замедляет пищеварение. Когда еда остается в вашем желудке, она растягивает "пробку, блокирующую кислоту".

Улучшение работы мозга

вдыхайте в течение 4 секунд, задержите дыхание на 7, затем выдыхайте в течение 8 секунд. Выполняйте упражнение 4 минуты.

Исследование Frontiers in Psychology показало, что глубокое дыхание может помочь вашему мозгу мыслить лучше, когда возникает запутанность.

"Циклический вздох", чтобы избавиться от тревожности

представьте перед собой квадрат. Мысленно обведите каждую сторону коробки. Далее вдыхайте в течение 4 секунд, задержите воздух на 4, выдохните на 4 секунды, затем задержите выдох на 4 секунды. Повторите упражнение четырежды.

Ученые обнаружили, что "циклический вздох" (выдох, будто вздыхая с облегчением) может успокоить вас всего за 5 минут. Во время этого упражнения мозг будто получает сигнал, что травмирующее событие закончилось и пора расслабиться.

вдохните через нос полной грудью. Сделайте паузу, затем снова вдохните. Сделайте паузу, затем медленно выдохните через нос. Повторяйте 5 минут.

И напоследок хорошее упражнение на дыхание, которое поможет унять боль: осторожно сожмите подушку и глубоко дышите. Исследование, опубликованное в PLoS One, показывает, что таким образом можно использовать диафрагму и замедлить частоту дыхания до 10 вдохов в минуту – темп, который успокаивает нервную систему. Ученые обнаружили, что 20 минут такого дыхания могут блокировать сигналы боли.