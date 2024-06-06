5 неочевидных причин есть черешню и сколько ее нужно есть, чтобы ощутить пользу

Черешня любимая летняя ягода многих. Мы любим ее за сладковатый вкус и легкую хрусткость. Кроме вкуса, черешня насыщает наш организм витаминами, минералами и антиоксидантами.

Диетолог из США Карли Седлачек объяснил многочисленные преимущества потребления черешни для здоровья. Спешим вас заверить, что пока продолжается сезон, на черешню стоит "налегать".

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Профилактика рака, болезней сердца и диабета

Цвет черешни обусловлен содержанием антоцианов и полифенолов, таких как флавоноиды. Эти фитонутриенты обладают антиоксидантными свойствами. А, как известно, антиоксиданты защищают организм от воспаления и помогают бороться со свободными радикалами, которые собственно и могут провоцировать повреждения клеток и способствовать развитию хронических заболеваний, среди которых – рак, диабет и болезни сердца.

Черешни содержат антиоксиданты:

Витамин А (бета-каротин)

Витамин С

Витамин Е

Улучшают состояние мышц

. Научные данные свидетельствуют, что употребление по крайней мере 45 черешен ежедневно уменьшает воспаление, вызванное свободными радикалами.

У исследовании, где участвовали бегуны на длинные дистанции, обнаружили, что терпкая черешня и сок из ягоды могут облегчить воспаление и успокоить обожженные мышцы после тренировки.

"Противовоспалительные и антиоксидантные свойства вишни действуют подобно нестероидным противовоспалительным препаратам. Фактически это природный ибупрофен, для уменьшения или предотвращения боли", – заявил диетолог Карли Седлачек.

Более того, бегуны, которые принимали добавку из черешни в течение 10 дней перед полумарафоном, финишировали на 13% быстрее, чем те, кто принимал плацебо. И они чувствовали себя менее уставшими после забега.

Облегчают боль при артрите

В другом исследовании 1 из 4 людей с подагрой, которые употребляли черешню, заявили об облегчении болезненного обострения недуга. Дело в том, что накопление мочевой кислоты вызывает воспалительный артрит, из-за которого большие пальцы ног и другие суставы могут чувствовать себя так, будто они горят.

Зато, как объяснил Седлачек, употребление черешни ежедневно, или сока из нее может снизить уровень мочевой кислоты и облегчить боль и отек при артрите.

Защитят здоровье сердца

Относительно этого эффекта, то польза черешни заключается в содержании кале. В чашке черешни содержит 260 миллиграммов калия,немного натрия и много растительных стеролов (фитостеролов).

Продукты с высоким содержанием калия и низким содержанием натрия, употребленные в умеренных количествах, могут помочь снизить кровяное давление и уменьшить риск сердечных заболеваний,

– объяснил Седлачек.

Также черешня поможет снизить уровень холестерина, что тоже положительно влияет на здоровье сердца.



С консервированными черешнями не все так однозначно, лучше есть свежие ягоды / Фото Unsplash

Поможет контролировать уровень сахара в крови

Эта ягода имеет низкий гликемический индекс, а потому не провоцирует скачков сахара в крови. Также черешня содержит клетчатку (в кожуре), что тоже этому способствует. Поэтому, люди, страдающие диабетом спокойно могут лакомиться черешней на десерт.

Ученые в ходе исследования предложили людям с диабетом пить 40 граммов вишневого сока ежедневно в течение 6 недель. У всех участников зафиксировали значительное снижение уровня сахара в крови.

Сколько черешни стоит есть

Диетолог Седлачек советует съедать одну чашку свежих вишен в день или четверть чашки сушеных ягод. Разнообразьте свои блюда этими ягодами: они могут сочетаться не только с блинами, а придадут пикантности салату из капусты или даже плову.