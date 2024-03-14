Существует 4 вида сна: узнайте, какой у вас и как это влияет на здоровье

Ученые из США и Чехии обнаружили, что можно прогнозировать долгосрочное состояние здоровья человека, опираясь на его режим сна.

Всесторонние научные исследования подтвердили, что недостаток сна может способствовать развитию различных хронических болезней, включая, в частности, сахарный диабет второго типа. Однако, только 15% людей успешно поддерживают стабильный график сна, что делает недосыпание важной глобальной проблемой здравоохранения.

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Новое исследование сна

Ученые из различных учебных заведений, включая Университет штата Пенсильвания, Флоридский университет, Питтсбургский университет, Аризонский университет (все в США) и Университетскую больницу в Мотоле (Чехия), осуществили анализ данных, полученных от 3683 американцев, и выделили четыре основных паттерна, характеризующих сон большинства людей. Исследователи затем оценили долгосрочное влияние каждого из этих паттернов на здоровье человека.

Анализировалась выборка взрослых, которые участвовали в национальном исследовании по вопросам среднего возраста США. Участники подавали информацию о своем графике сна, а также о количестве и характере их хронических заболеваний.

В процессе исследования были учтены такие факторы, как пол, возраст, раса, уровень образования, семейное положение, наличие детей, занятость, курение, употребление алкоголя и своевременность физических упражнений. В руках ученых были данные, собранные в 2004 – 2006 годах и в 2013 – 2017 годах.

4 вида сна

Из этих данных было определено четыре основных типа людей с различными особенностями сна:

Нормальный сон. Такие люди придерживались оптимального графика сна в течение всего исследования и в перерыве между периодами сбора данных, то есть спали 7 – 9 часов минимум четыре дня в неделю.

Отсыпаться на выходных. Эти участники исследования спали нерегулярно и в среднем недолго - менее семи часов. Однако в выходные продолжительность их сна увеличивалась до нормальной или превышала девять часов.

Бессонница. У таких людей обнаружили клинические симптомы бессонницы, в том числе сон менее семи часов, усталость днем (чувствовали себя без сил по меньшей мере четыре раза в неделю) и трудности с засыпанием – отход ко сну занимал более 30 минут.

Недосыпание. Для этой группы участников исследования был характерен преимущественно хороший сон, но им более четырех раз в неделю приходилось спать днем, чтобы чувствовать себя хорошо.

Как виды сна влияют на здоровье

К последним двум группам отнесли 77% участников исследования. Оба графика сна были неоптимальными для тех, кто их придерживался. Бессонница на 72 – 188% повысила риск хронических заболеваний, включая болезни сердца и сосудов, сахарный диабет и депрессию. Отсыпание на выходных с хроническими заболеваниями не связано.

Исследователи отмечают, большинство участников исследования (68%) не изменили свой график сна после 10 лет. Это еще раз подтверждает, что корректировать свои привычки, связанные со сном, очень сложно, и для этого, вероятно, нужно изменить весь образ жизни.

Авторы исследования призывают разработать различные программы для продвижения здорового сна и подчеркивают его важность для качества жизни человека. Если существенное изменение режима дня невозможно, то, по их мнению, следует придерживаться хотя бы гигиены сна: ограничить использование мобильных телефонов перед сном, регулярно заниматься физическими упражнениями и избегать употребления кофеина перед сном.