Образ жизни и особенности характера человека влияют на его физическое и психическое здоровье, настроение, успешность на работе и в личной жизни.

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В прошлом было проведено исследование, которое определило несколько наиболее распространенных режимов сна и как они влияют на качество жизни. В новой работе ученые сосредоточились на различных формах перфекционизма – убеждение, что совершенство существует, его можно достичь, и что любое несовершенное решение не имеет права на существование.

Новое исследование перфекционизма

Исследователи из Восточнофинляндского университета опросили 511 учеников средних школ, средний возраст – 15,3 года, из пяти шведскоязычных школ в Финляндии. На основе полученных данных ученые описали четыре психологических типа людей с разным уровнем перфекционизма.

Авторы работы определили уровень перфекционизма и его связь с качеством жизни подростка, изучив следующие параметры: стремление к совершенству, страх ошибки, успешность в учебе (вовлеченность в учебный процесс, эмоциональное выгорание), уровень общего счастья (в том числе симптомы тревоги и депрессии).

Участники исследования оценивали по специальным шкалам, насколько они согласны с утверждениями о своем отношении к решению различных задач и о своем психологическом состоянии, например: "Я почти никогда не доволен своей работой", "Я чувствовал себя одиноким в последний месяц".

Типы перфекционизма

Ученые разделили учащихся на следующие группы в зависимости от степени перфекционизма:

умеренно озабоченные (низкое стремление к идеалу, относительно высокий страх ошибиться),

перфекционисты (высокие стремление к идеалу и страх ошибиться),

амбициозные (высокое стремление к идеалу, низкий страх ошибиться),

не перфекционисты (низкие стремление к идеалу и страх ошибиться).

Как перфекционизм влияет на жизнь

Как амбициозные, так и перфекционистские школьники были увлечены учебой и стремились к высоким результатам, однако у последних было зафиксировано больше симптомов эмоционального выгорания, тревоги и депрессии. Однако оба эти типажи были связаны с большими стрессом и более низким уровнем благосостояния.

Около 82% участников исследования не меняли своего уровня перфекционизма в течение учебного года. Однако некоторые из умеренно обеспокоенных превратились в не перфекционистов или перфекционистов, а некоторые из перфекционистов перешли в категорию умеренно обеспокоенных.

Если менялся уровень перфекционизма, то менялся и уровень психологического счастья. Когда участники исследования начинали сильнее стремиться к совершенству, они сильнее уставали. Когда они переходили к не перфекционистскому типу, симптомы депрессии и тревоги ослабевали.