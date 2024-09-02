15 минут занятий на работе достаточно, чтобы улучшить здоровье

Исследование показало, что короткие ежедневные физические упражнения на рабочем месте способствуют увеличению активности сотрудников, с 95% участников, которые достигают или превышают рекомендуемые нормы. Программа, требующая всего 15 минут активности в день, стимулирует увеличение общей физической активности и способствует улучшению здоровья.

В ходе исследования Университета Южной Австралии (UniSA), в котором принимали участие более 11 тысяч работников, было установлено, что короткие физические тренировки повышают активность.

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Новое исследование активности

Компании часто внедряют различные программы для стимулирования активности сотрудников, включая корпоративные спортивные мероприятия, йогу в обеденный перерыв или сочетание прогулок с деловыми обсуждениями.

Анализируя данные от сотрудников 73 компаний из Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, исследователи UniSA обнаружили, что программа "15 Minute Challenge" значительно увеличивает уровень физической активности с 36% участников, выполняющих нормы, и 59% – превышающих их.

15 минут улучшают здоровье

Участники отметили улучшение физической формы (14%), уровня энергии (12%), общего здоровья и качества сна (по 8%), а также настроения (7,1%). Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым в возрасте 18 – 64 лет заниматься физической активностью от 150 до 300 минут умеренной интенсивности или от 75 до 150 минут высокой интенсивности в неделю. В Австралии 37% взрослых и 83% подростков не соответствуют этим рекомендациям.

Рабочие места являются идеальной средой для поощрения физической активности, учитывая то, что большинство взрослых проводят там большую часть времени. Программа "15 Minute Challenge" действует как стимул для увеличения активности, особенно для тех, кто ведет сидячий образ жизни, и помогает формировать привычку к регулярным упражнениям.