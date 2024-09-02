15 хвилин занять на роботі достатньо, щоб покращити здоровʼя

Дослідження виявило, що короткі щоденні фізичні вправи на робочому місці сприяють збільшенню активності співробітників, з 95% учасників, які досягають або перевищують рекомендовані норми. Програма, що вимагає всього 15 хвилин активності на день, стимулює збільшення загальної фізичної активності та сприяє покращенню здоров'я.

У ході дослідження Університету Південної Австралії (UniSA), в якому брали участь понад 11 тисяч працівників, було встановлено, що короткі фізичні тренування підвищують активність.

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Нове дослідження активності

Компанії часто впроваджують різноманітні програми для стимулювання активності співробітників, включаючи корпоративні спортивні заходи, йогу в обідню перерву або поєднання прогулянок із діловими обговореннями.

Аналізуючи дані від співробітників 73 компаній з Австралії, Нової Зеландії та Великобританії, дослідники UniSA виявили, що програма "15 Minute Challenge" значно збільшує рівень фізичної активності з 36% учасників, що виконують норми, і 59% – перевищують їх.

15 хвилин покращують здоровʼя

Учасники відзначили покращення фізичної форми (14%), рівня енергії (12%), загального здоров'я та якості сну (по 8%), а також настрою (7,1%). Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує дорослим віком 18 – 64 років займатися фізичною активністю від 150 до 300 хвилин помірної інтенсивності або від 75 до 150 хвилин високої інтенсивності на тиждень. В Австралії 37% дорослих та 83% підлітків не відповідають цим рекомендаціям.

Робочі місця є ідеальним середовищем для заохочення фізичної активності з огляду на те, що більшість дорослих проводять там більшу частину часу. Програма "15 Minute Challenge" діє як стимул для збільшення активності, особливо для тих, хто веде сидячий спосіб життя, та допомагає формувати звичку до регулярних вправ.