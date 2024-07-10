7 найпоширеніших міфів про сонцезахисні креми

Лікарі регулярно говорять про необхідність захисту шкіри від сонячних променів за допомогою сонцезахисних засобів. Але багато людей все ще сумніваються, чи це так необхідно. Розбираємо 8 найпопулярніших помилок щодо використання сонцезахисних кремів.

Згідно з даними Skin Cancer Foundation, UVA та UVB-промені пошкоджують ДНК у клітинах шкіри, викликаючи мутації. Ці мутації можуть накопичуватися з часом і викликати ріст пухлин. Чим більше ви піддаєтеся впливу ультрафіолету, тим вищий ризик.

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Сонцезахисні креми можуть захистити вас від злоякісних новоутворень шкіри одним із двох способів. Хімічні сонцезахисні креми містять авобензон, який поглинає УФ-промені. Мінеральні сонцезахисні креми використовують оксид цинку або діоксид титану для блокування чи відбиття променів. У будь-якому випадку сонячне випромінювання не може проникнути через шкіру та пошкодити вашу ДНК.

Міф 1: Поки ви не отримаєте сонячний опік, ви у безпеці

Реальність: Вам не обов'язково отримувати сонячний опік, щоб ризикувати. Вплив ультрафіолету завдає шкоди ДНК незахищеній шкірі, навіть якщо вона виглядає нормальною, і цей ефект є кумулятивним, тобто накопичувальним.

Міф 2: Вашому організму потрібен вітамін D, а сонцезахисний крем не дозволить його отримати

Реальність: Для вироблення вітаміну D достатньо невеликої кількості сонячного світла. Одне дослідження показало, що 5 – 10 хвилин сонячного світла, що потрапляє на обличчя, руки, ноги двічі-тричі на тиждень у літні місяці, вистачить для вироблення достатньої кількості вітаміну D.

Крім того, навіть якщо ви наносите сонцезахисний крем, ви все одно отримаєте мінімальну кількість сонячного світла, тому що неможливо нанести його так, щоб нічого не пропустити. Також вітамін D можна додатково отримувати з харчів.

Міф 3: При низькому УФ-індексі не потрібно користуватися сонцезахистом

Реальність: УФ-індекс насамперед вимірює UVB-випромінювання. Навіть якщо рівень UVB низький, вам все одно потрібно захищатись від UVA. Навіть у похмурі дні близько 80% сонячних променів проникають через хмари.

Міф 4: Сонцезахисні засоби на мінеральній основі безпечніші за хімічні

Реальність: Обидва типи безпечні у використанні, але з мінеральними сонцезахисними кремами менше невідомих факторів, оскільки вони не вбираються у шкіру. Крім того, мінеральні креми можна наносити поверх макіяжу або зволожувального крему.

Міф 5: Засмага захищає від сонця

Реальність: Засмага може забезпечити невеликий захист, але він менший, ніж еквівалент SPF 5. Цього недостатньо, щоб зробити сонцезахисний крем непотрібним. Крім того, засмага сама по собі є ознакою пошкодження від сонця.

Міф 6: Сонцезахисні креми можуть накопичуватись в організмі

Реальність: Немає довгострокових досліджень крові людей, які регулярно використовують сонцезахисний крем, тому немає даних, щоб сказати, правда це чи брехня. Однак хімічні речовини виводяться із сечею, що є ознакою того, що вони не затримуються в організмі. Люди, які побоюються хімічних сонцезахисних засобів, можуть натомість вибирати мінеральні.

Міф 7: Капелюху достатньо, щоб захиститися від сонця

Реальність: Широкополий капелюх допоможе вам захиститися від сонця. Це особливо актуально для лисих або людей з рідкуватим волоссям, оскільки поки немає хороших сонцезахисних кремів для волосяних ділянок.

Однак капелюх блокує тільки ультрафіолетові промені, що йдуть зверху. Без сонцезахисного крему ви все одно будете вразливі для променів, що відбиваються від води, піску або тротуару, і потрапляють на вашу шкіру знизу. Саме тому санскрин потрібен, навіть якщо ви перебуваєте в тіні.