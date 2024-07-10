7 самых распространенных мифов о солнцезащитных кремах

Врачи регулярно говорят о необходимости защиты кожи от солнечных лучей с помощью солнцезащитных средств. Но многие люди все еще сомневаются, так ли это необходимо. Разбираем 8 самых популярных ошибок по использованию солнцезащитных кремов.

Согласно данным Skin Cancer Foundation, UVA и UVB-лучи повреждают ДНК в клетках кожи, вызывая мутации. Эти мутации могут накапливаться со временем и вызывать рост опухолей. Чем больше вы подвергаетесь воздействию ультрафиолета, тем выше риск.

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Солнцезащитные кремы могут защитить вас от злокачественных новообразований кожи одним из двух способов. Химические солнцезащитные кремы содержат авобензон, который поглощает УФ-лучи. Минеральные солнцезащитные кремы используют оксид цинка или диоксид титана для блокировки или отражения лучей. В любом случае солнечное излучение не может проникнуть через кожу и повредить вашу ДНК.

Миф 1: Пока вы не получите солнечный ожог, вы в безопасности

Реальность: Вам не обязательно получать солнечный ожог, чтобы рисковать. Воздействие ультрафиолета наносит вред ДНК незащищенной коже, даже если она выглядит нормальной, и этот эффект является кумулятивным, то есть накопительным.

Миф 2: Вашему организму нужен витамин D, а солнцезащитный крем не позволит его получить

Реальность: Для выработки витамина D достаточно небольшого количества солнечного света. Одно исследование показало, что 5 – 10 минут солнечного света, попадающего на лицо, руки, ноги дважды-трижды в неделю в летние месяцы, хватит для выработки достаточного количества витамина D.

Кроме того, даже если вы наносите солнцезащитный крем, вы все равно получите минимальное количество солнечного света, потому что невозможно нанести его так, чтобы ничего не пропустить. Также витамин D можно дополнительно получать из продуктов питания.

Миф 3: При низком УФ-индексе не нужно пользоваться солнцезащитой

Реальность: УФ-индекс прежде всего измеряет UVB-излучение. Даже если уровень UVB низкий, вам все равно нужно защищаться от UVA. Даже в пасмурные дни около 80% солнечных лучей проникают через облака.

Миф 4: Солнцезащитные средства на минеральной основе безопаснее химических

Реальность: Оба типа безопасны в использовании, но с минеральными солнцезащитными кремами меньше неизвестных факторов, поскольку они не впитываются в кожу. Кроме того, минеральные кремы можно наносить поверх макияжа или увлажняющего крема.

Миф 5: Загар защищает от солнца

Реальность: Загар может обеспечить небольшую защиту, но она меньше, чем эквивалент SPF 5. Этого недостаточно, чтобы сделать солнцезащитный крем ненужным. Кроме того, загар сам по себе является признаком повреждения от солнца.

Миф 6: Солнцезащитные кремы могут накапливаться в организме

Реальность: Нет долгосрочных исследований крови людей, которые регулярно используют солнцезащитный крем, поэтому нет данных, чтобы сказать, правда это или ложь. Однако химические вещества выводятся с мочой, что является признаком того, что они не задерживаются в организме. Люди, которые опасаются химических солнцезащитных средств, могут вместо этого выбирать минеральные.

Миф 7: Шляпы достаточно, чтобы защититься от солнца

Реальность: Широкополая шляпа поможет вам защититься от солнца. Это особенно актуально для лысых или людей с редковатыми волосами, поскольку пока нет хороших солнцезащитных кремов для волосяных участков.

Однако шляпа блокирует только ультрафиолетовые лучи, идущие сверху. Без солнцезащитного крема вы все равно будете уязвимы для лучей, отражающихся от воды, песка или тротуара, и попадающих на вашу кожу снизу. Именно поэтому санскрин нужен, даже если вы находитесь в тени.