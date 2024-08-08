В мережі зʼявився матеріал про операційну "чорних трансплантологів": як насправді

Цього разу як доказ проведення незаконних операцій з трансплантації фейкомети навели "розслідування" українського медіа "Антикорупційна правда". У статті "журналісти" повідомили про існування підпільних операційних у прифронтових українських містах та навіть нібито знайшли одну з них у Лимані. Утім, це знову вигадані новини.

Російські телеграм-канали, посилаючись на інформацію українських журналістів-розслідувачів медіа "Антикорупційна правда", поширили інформацію, нібито у прифронтових містах почали розгортати підпільні операційні.

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У них незаконно проводять трансплантації органів у поранених чи померлих українських військових. Одна з таких операційних, за словами місцевих жителів, буцімто розташована в місті Лиман, за адресою вул. Привокзальна, буд. 22, поруч із Лиманським медичним училищем і залізничною лікарнею, звідки доставляють "пацієнтів".

Заклади переїхали

За адресою вул. Привокзальна, буд. 22. зареєстрована регіональна філія "Донецька залізниця" АТ "Укрзалізниця", установа продовжує працювати у 2024 році. Натомість за адресою вул. Привокзальна 27 розташовані Донецький національний медичний університет та Лиманський медичний коледж у складі університету. Однак після початку повномасштабного вторгнення заклади переїхали до Кропивницького. Третій заклад, який "журналісти" обвели на мапі, – це не залізнична лікарня, а Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету. Він також перемістився до Кропивницького у 2022 році.

Скриншот мапи зі статті "Антикорупційної правди": 1. зелене коло – НДІ травматології та ортопедії; 2. жовте коло – Лиманський медколедж; 3. зелене коло – регіональна філія "Донецька залізниця"

У статті заявили, буцімто інформацію про "підпільні операційні" медіа отримало від місцевих жителів. Однак це видається сумнівним, адже мешканці міста точно мали б знати, що ці заклади вже не працюють у Лимані.

Чутки в матеріалі

Ба більше, частина інформації в матеріалі – це чутки, про що вказали самі "журналісти": "За чутками, за солідну суму у начальства госпіталю можна “замовити” і ще живого бійця – списати його за документами як померлого від ран не складно, а якість отриманих органів виявляється помітно вищою".

Незрозуміло, про яке "начальства госпіталю" йдеться, якщо Науково-дослідний інститут травматології та ортопедії не функціонує. До того ж, якби така "схема" дійсно існувала, за цей час військові та їхні родичі повідомили б про ситуацію в медіа та правоохоронні органи, натомість такої інформації немає.

Що відомо про "Антикорупційну правду"

Примітно, що на сайті медіа "Антикорупційна правда" немає інформації про редакцію та власників, а в розділі "Контакти" вказана лише електронна пошта. Телеграм-канал видання містить підпис лише російською мовою: "Правда, и ничего кроме правды".

На сайті також розміщені статті із заголовками з оцінювальними судженнями, як-от "Психопат-полковник із Служби зовнішньої розвідки Ростислав Гнучий довів дитину до суїциду", "Купа готівки та розтрощений телефон: Миколу Тищенка взяли за його "котлету"". Усі ці факти вказують, що медіа не є прозорим, регулярно порушує журналістські стандарти та не заслуговує на довіру.

Для більшої переконливості та авторитетності, "журналісти" "Антикорупційної правди" посилались на статтю італійського журналіста Андреа Лучіді для видання FarodiRoma. У матеріалі йшлось про те, що російські військові знайшли медзаклад, у якому працюють "чорні трансплантологи" в одному з прифронтових населених пунктів на Донбасі. Однак жодних фото, відео чи інших доказів, які б підтверджували "знахідку" росіян, у статті не навели.

На проросійськість медіа FarodiRoma вказує те, що в публікації автор називає Донецьку область "днр". На сайті FarodiRoma також розміщені статті, у яких Велику Британію звинувачують у "розпалюванні" війни в Україні та стверджують, мовляв, Україна вже належить не українцям, а "великим іноземним приватним банкам". Сам Андреа Лучіді часто буває у росії, регулярно знімає пропагандистські ролики з передової. Наприклад, у 2023 році їздив у окупований Маріуполь, де розповідав, що рф "відновлює" місто.

"Антикорупційна правда" також повідомила про вручення підозри колишньому заступнику міністра охорони здоров'я України Михайлу Загрійчуку (2019) та ще 11 лікарям. У статті вказали, ніби правоохоронці підозрюють їх у вивезенні та продажі органів за кордон.

Скандал з трансплантацією в Україні

За інформацією "Суспільного", у червні правоохоронці відкрили кримінальні провадження за трьома статтями: створення злочинної організації, керівництво нею або її структурними частинами, участь у злочинній організації (ч. 1, 2 ст. 255 ККУ), порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини (ч. 5 ст. 143 ККУ) та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (ч. 3, ст. 362 ККУ).

Джерела "Суспільного" повідомили, що підозра стосувалась саме втручання в Єдину державну інформаційну систему трансплантації (ЄДІСТ), однією з функцій якої є підбір пари донор-реципієнт. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що слідство триває, правоохоронці та працівники відомства співпрацюють, щоб встановити як працює система, як її гіпотетично могли обійти та як цьому запобігти. На момент написання матеріалу слідчі дії продовжувались, тож всі деталі справи поки невідомі.

Раніше ми неодноразово спростовували фейки про роботу "чорних трансплантологів" на лінії фронту. Для проведення операції з трансплантації необхідно залучити велику кількість лікарів, також необхідне відповідне обладнання, як-от для зберігання органів, при порушенні цих умов органи втратять "життєдіяльність" та будуть непридатними для подальшої пересадки. Ба більше, згідно з українським законодавством, вилучати органи у військових, які загинули під час виконання бойового завдання, заборонено.

Натомість операції з трансплантації проводять лише за добровільною згодою особи, якщо такий дозвіл не був наданий за життя, рішення ухвалюють члени родини донора після смерті (дружина/чоловік, батьки тощо). Щороку центри трансплантації здійснюють сотні пересадок, статистику операцій за перше півріччя 2024 року дивіться в інфографіці нижче.

