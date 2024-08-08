В сети появился материал об операционной "черных трансплантологов": как на самом деле

На этот раз в качестве доказательства проведения незаконных операций по трансплантации фейкометы привели "расследование" украинского медиа "Антикоррупционная правда". В статье "журналисты" сообщили о существовании подпольных операционных в прифронтовых украинских городах и даже якобы нашли одну из них в Лимане. Впрочем, это снова вымышленные новости.

Российские телеграм-каналы, ссылаясь на информацию украинских журналистов-расследователей медиа "Антикоррупционная правда", распространили информацию, якобы в прифронтовых городах начали разворачивать подпольные операционные.

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В них незаконно проводят трансплантации органов у раненых или умерших украинских военных. Одна из таких операционных, по словам местных жителей, якобы расположена в городе Лиман, по адресу ул. Привокзальная, д. 22, рядом с Лиманским медицинским училищем и железнодорожной больницей, откуда доставляют "пациентов".

Учреждения переехали

По адресу ул. Привокзальная, д. 22. зарегистрирован региональный филиал "Донецкая железная дорога" АО "Укрзализныця", учреждение продолжает работать в 2024 году. Зато по адресу ул. Привокзальная 27 расположены Донецкий национальный медицинский университет и Лиманский медицинский колледж в составе университета. Однако после начала полномасштабного вторжения учреждения переехали в Кропивницкий. Третье заведение, которое "журналисты" обвели на карте, – это не железнодорожная больница, а Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии Донецкого национального медицинского университета. Он также переместился в Кропивницкий в 2022 году.

Скриншот карты из статьи "Антикоррупционной правды": 1. зеленый круг – НИИ травматологии и ортопедии; 2. желтый круг – Лиманский медколледж; 3. зеленый круг – региональный филиал "Донецкая железная дорога"

В статье заявили, якобы информацию о "подпольных операционных" медиа получило от местных жителей. Однако это представляется сомнительным, ведь жители города точно должны знать, что эти заведения уже не работают в Лимане.

Слухи в материале

Более того, часть информации в материале – это слухи, о чем указали сами "журналисты": "По слухам, за солидную сумму у начальства госпиталя можно “заказать” и ещё живого бойца – списать его по документам как умершего от ран не сложно, а качество полученных органов оказывается заметно выше".

Непонятно, о каком "начальстве госпиталя" идет речь, если Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии не функционирует. К тому же, если бы такая "схема" действительно существовала, за это время военные и их родственники сообщили бы о ситуации в медиа и правоохранительные органы, вместо этого такой информации нет.

Что известно об "Антикоррупционной правде"

Примечательно, что на сайте медиа "Антикоррупционная правда" нет информации о редакции и владельцах, а в разделе "Контакты" указана только электронная почта. Телеграмм-канал издания содержит подпись только на русском языке: "Правда, и ничего кроме правды".

На сайте также размещены статьи с заголовками с оценочными суждениями, например "Психопат-полковник из Службы внешней разведки Ростислав Гнучий довел ребенка до суицида", "Куча наличных и разбитый телефон: Николая Тищенко взяли за его "котлету"". Все эти факты указывают, что медиа не является прозрачным, регулярно нарушает журналистские стандарты и не заслуживает доверия.

Для большей убедительности и авторитетности, "журналисты" "Антикоррупционной правды" ссылались на статью итальянского журналиста Андреа Лучиди для издания FarodiRoma. В материале говорилось о том, что российские военные нашли медучреждение, в котором работают "черные трансплантологи" в одном из прифронтовых населенных пунктов на Донбассе. Однако никаких фото, видео или других доказательств, которые бы подтверждали "находку" россиян, в статье не привели.

На пророссийскость медиа FarodiRoma указывает то, что в публикации автор называет Донецкую область "днр". На сайте FarodiRoma также размещены статьи, в которых Великобританию обвиняют в "разжигании" войны в Украине и утверждают, мол, Украина уже принадлежит не украинцам, а "крупным иностранным частным банкам". Сам Андреа Лучиди часто бывает в России, регулярно снимает пропагандистские ролики с передовой. Например, в 2023 году ездил в оккупированный Мариуполь, где рассказывал, что РФ "восстанавливает" город.

"Антикоррупционная правда" также сообщила о вручении подозрения бывшему заместителю министра здравоохранения Украины Михаилу Загрийчуку (2019) и еще 11 врачам. В статье указали, будто правоохранители подозревают их в вывозе и продаже органов за границу.

Скандал с трансплантацией в Украине

По информации "Суспільного", в июне правоохранители открыли уголовные производства по трем статьям: создание преступной организации, руководство ею или ее структурными частями, участие в преступной организации (ч. 1, 2 ст. 255 УКУ), нарушение установленного законом порядка трансплантации анатомических материалов человека (ч. 5 ст. 143 УКУ) и несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (ч. 3, ст. 362 УКУ).

Источники "Суспільного" сообщили, что подозрение касалось именно вмешательства в Единую государственную информационную систему трансплантации (ЕГИСТ), одной из функций которой является подбор пары донор-реципиент. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что следствие продолжается, правоохранители и работники ведомства сотрудничают, чтобы установить как работает система, как ее гипотетически могли обойти и как это предотвратить. На момент написания материала следственные действия продолжались, поэтому все детали дела пока неизвестны.

Ранее мы неоднократно опровергали фейки о работе "черных трансплантологов" на линии фронта. Для проведения операции по трансплантации необходимо привлечь большое количество врачей, также необходимо соответствующее оборудование, например для хранения органов, при нарушении этих условий органы потеряют "жизнедеятельность" и будут непригодными для дальнейшей пересадки. Более того, согласно украинскому законодательству, изымать органы у военных, погибших во время выполнения боевого задания, запрещено.

Зато операции по трансплантации проводят только по добровольному согласию лица, если такое разрешение не было предоставлено при жизни, решение принимают члены семьи донора после смерти (жена/муж, родители и т.д.). Ежегодно центры трансплантации осуществляют сотни пересадок, статистику операций за первое полугодие 2024 года смотрите в инфографике ниже.

