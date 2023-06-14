Болить під час сексу: що таке вагінізм та як його лікувати

Біль під час сексу – поширена жіноча проблема, яка призводить до зниження лібідо та якості інтимного життя. Такий біль має як біологічні, і психологічні причини.

Пацієнтки з психогенним больовим розладом можуть довго спостерігатися у гінекологів та інших фахівців, не отримуючи адекватної допомоги через неправильну діагностику.

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Ознаки вагінізму

Вагінізм (сексуальний невроз) проявляється рефлекторним скороченням м'язів піхви, що робить болючим чи неможливим статевий акт. До діагностичних критеріїв вагінізму належать:

Постійні чи періодичні труднощі із вагінальним проникненням під час сексу.

Виражений біль у статевих органах або тазовий біль під час статевого акту.

Страх та патологічна тривога щодо сексуального болю, що виникають до або під час інтимної близькості.

Надмірна напруга тазових м'язів при вагінальному проникненні.

Будь-який із цих симптомів може стати підставою для постановки діагнозу, якщо він зберігається протягом пів року, впливає на сексуальне життя, не викликаний вживанням будь-яких речовин чи іншими медичними станами.

Сексуальний больовий розлад часто виникає у жертв сексуального, фізичного, психологічного насильства, жінок із тривожними та депресивними розладами. Розвивається вона і при хронічному стресі, при якому порушується робота центральної нервової системи та знижується больовий поріг.

Біль під час сексу може бути захисною реакцією організму, якщо інтимна близькість викликає у жінки негативні емоції. Основне призначення сексуального болю – захистити жінку від небажаного статевого контакту. Тазове дно чутливе до патологічної тривоги та страхів. Психічна напруга призводить до підвищення тонусу та мимовільного скорочення тазових м'язів, що стає причиною болю та заважає інтимній близькості.

Лікування вагінізму

Підходи до лікування жіночого сексуального болю залежить від її причини. Але часто це робота мультидисциплінарної команди, до якої входять лікарі різних спеціальностей: наприклад, гінеколог, уролог, дерматолог чи сексолог. Часто не обійтися без допомоги психолога чи психотерапевта.

Зусиллями фахівців та пацієнта можна повністю позбутися цієї проблеми або досягти тривалої ремісії.

Важливий момент терапії – приділити увагу партнеру. Уточнити, чи зможе він брати участь в обстеженні, лікуванні та реабілітації жінки. Партнери пацієнтів, які страждають від сексуального болю, також можуть відчувати сексуальну дисфункцію та психологічні труднощі у зв'язку із захворюванням близької людини.

Сексуальна близькість з партнером та мастурбація – одні з фундаментальних бажань для реалізації своєї сексуальності та кращої якості життя. Кожна людина варта того, щоб жити повноцінно, без болю.