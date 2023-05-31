Більшість жінок нормально переживають щомісячний дискомфорт, але від 2 до 29% жінок страждають від сильного болю від кількох годин до кількох днів щомісяця.

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Зазвичай боліти починає за один – три дні до менструації, пік настає через 24 години після початку менструації, а потім поступово йде на спад протягом двох – трьох днів. Найчастіше це тупий, ниючий біль, який поширюється в поперек і стегна. У деяких жінок також можуть бути напади нудоти, розлади травлення (діарея), головний біль, запаморочення та непритомність.

Чому болить під час місячних

Під час менструального циклу матка скорочується, відкидаючи слизову оболонку. Скорочення м'язів викликають гормоноподібні речовини (простагландини). Якщо їхній рівень підвищений, спазми, а відповідно, і біль — сильніший.

Вважається, що саме простагландини є причиною первинної дисменореї. Часто вона починається невдовзі після початку менструації у дівчаток і приблизно до 30 років стає не такою болючою. Її симптоми справді можуть зменшуватися з віком або після пологів.

Вторинна дисменорея викликана іншими захворюваннями, найчастіше ендометріозом, а також міомою матки, запальними захворюваннями органів малого таза, позаматковою вагітністю або викиднями. Найчастіше виникає у жінок віком 30 – 45 років. Біль при вторинній дисменореї найчастіше триває довше, ніж за звичайних місячних, може посилюватися в міру менструального циклу і не зникнути після його закінчення.

Наскільки небезпечний біль під час місячних

Болючі менструації не викликають медичних ускладнень, але можуть заважати навчанню, роботі та позначатися на якості життя. Однак, якщо біль викликаний іншими станами, наприклад ендометріозом, це може призвести до проблем з фертильністю.

Як зменшити буль під час місячних

Зазвичай біль при болючих менструаціях знімають нестероїдними протизапальними препаратами : вони зменшують кількість простагландинів, що виробляються організмом, і гасять їхню дію. Наприклад, можна використовувати ібупрофен, напроксен натрію та диклофенак. Дослідження показують, що останній забезпечує ефективне полегшення менструального болю у жінок із тяжкою первинною дисменореєю. Знеболюючі призначають у звичайній дозі, починаючи за день до передбачуваного початку менструації до зникнення симптомів.