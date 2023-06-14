Болит во время секса: что такое вагинизм и как его лечить

Боль во время секса – распространенная женская проблема, приводящая к снижению либидо и качеству интимной жизни. Такая боль имеет как биологические, так и психологические причины.

Пациентки с психогенным болевым расстройством могут длительно наблюдаться у гинекологов и других специалистов, не получая адекватной помощи из-за неправильной диагностики.

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Признаки вагинизма

Вагинизм (сексуальный невроз) проявляется рефлекторным сокращением мышц влагалища, что делает болезненным или невозможным половой акт. К диагностическим критериям вагинизма относятся:

Постоянные или периодические трудности с влагалищным проникновением во время секса.

Выраженная боль в половых органах или тазовая боль во время полового акта.

Страх и патологическая тревога по поводу сексуальных болей, возникающих до или во время интимной близости.

Чрезмерное напряжение тазовых мышц при влагалищном проникновении.

Любой из этих симптомов может стать основанием для постановки диагноза, если он сохраняется в течение полугода, влияет на сексуальную жизнь, не вызванную употреблением каких-либо веществ или другими медицинскими состояниями.

Сексуальное болевое расстройство часто возникает у жертв сексуального, физического, психологического насилия, женщин с тревожными и депрессивными расстройствами. Развивается она и при хроническом стрессе, при котором нарушается работа центральной нервной системы и снижается болевой порог.

Боль во время секса может являться защитной реакцией организма, если интимная близость вызывает у женщины отрицательные эмоции. Основное предназначение сексуальной боли – защитить женщину от нежелательного полового контакта. Тазовое дно чувствительно к патологической тревоге и страхам. Психическое напряжение приводит к повышению тонуса и самопроизвольному сокращению тазовых мышц, что становится причиной боли и мешает интимной близости.

Лечение вагинизма

Подходы к лечению женской сексуальной боли зависят от ее причины. Но часто это работа мультидисциплинарной команды, в которую входят врачи разных специальностей: например, гинеколог, уролог, дерматолог или сексолог. Часто не обойтись без помощи психолога или психотерапевта.

Усилиями специалистов и пациента можно полностью избавиться от этой проблемы или достичь длительной ремиссии.

Важный момент терапии – уделить внимание партнеру. Уточнить, сможет ли он участвовать в обследовании, лечении и реабилитации женщины. Партнеры пациентов, страдающих сексуальной болью, также могут испытывать сексуальную дисфункцию и психологические трудности в связи с заболеванием близкого человека.

Сексуальная близость с партнером и мастурбация – одни из фундаментальных желаний реализации своей сексуальности и лучшего качества жизни. Каждый человек достоин того, чтобы жить полноценно, без боли.