"Мобілізують і відберуть дітей": росіяни поширюють нову брехню про медикинь

Російські телеграм-канали знову дискредитують мобілізацію в Україні. Цього разу фейкомети згадали про обов'язок жінок із медичною освітою стати на облік та заявили, нібито їх почнуть відправляти на фронт, а дітей віддавати до родин на Заході.

У мережі поширюють інформацію, мовляв, жінок з медичною та фармацевтичною освітами в Україні зобов'язали терміново оновити свої дані у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Відтак автори допису стверджують, що жінок невдовзі будуть ловити та відправляти на фронт, а їхніх дітей віддавати до родин у західних країнах.

Військовий облік жінок

Жінки, які працюють за медичними спеціальностями (лікар, стоматолог, акушерка, сестра медична, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо) чи мають фармацевтичну або медичну освіту, зобов'язані були стати на облік ще відповідно до норм закону 1992 року. Утім, цієї постанови дотримувались не усі фармацевтки та медикині.

Відтак після змін у законодавстві, ухвалених у 2022 році, жінки з медичною, фармацевтичною освітою мають встати на військовий облік до 31 грудня 2026 року, якщо вони проігнорують цю норму, то не зможуть працювати за фахом. У Міністерстві охорони здоров'я України вказували, що це необхідно для узагальнення даних про резерв медиків в Україні.

У новому законі про посилення мобілізації, що набуде чинності 18 травня, жінки зі спеціальностями, вказаними вище, які вже перебувають на військовому обліку, як і військовозобов'язані чоловіки, повинні прийти до ТЦК та СП протягом 60 днів після набуття чинності закону, тобто до 18 липня 2024 року.

Це необхідно для уточнення даних військовозобов'язаних. При цьому у новому законі не змінювали терміни, до якого жінка з фармацевтичною чи медичною освітою має стати на облік, тому постанова про необхідність прийти у ТЦК до кінця 2026 року чинна.

Водночас як пояснював начальник служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін, якщо у єдиному державному реєстрі військовозобов'язаних є всі необхідні персональні дані військовозобов'язаного (паспортні дані, актуальне місце роботи, відомості про стан здоров'я тощо) і вони актуальні, то оновлювати у ТЦК та СП їх не потрібно.

Тобто цей закон суттєво не змінює правила щодо постановки на військовий облік жінок. Норма про необхідність постановки на облік існувала і раніше, нині медикині та фармацевтки, які уже є на обліку, мають оновити дані, якщо щось змінилось.

Роман Істомін також додав, що оновлення військово-облікових даних є обов'язком військовозобов'язаних, якщо особа отримує повістку для оновлення даних, і не робить цього, то невиконання норми закону є адміністративним правопорушенням. Дані цієї особи передають до поліції, після чого їй може загрожувати штраф.

Жінок не відправлятимуть примусово на фронт

До того ж інформація, мовляв, жінок пошлють на фронт, а їхніх дітей віддадуть в інші сім'ї за кордоном, не відповідає дійсності. Адже у законі про посилення мобілізації додали норму, за якою жінок можуть призвати до армії тільки за добровільною згодою, тобто примусово їх мобілізувати заборонено. Випадків примусової мобілізації жінок не фіксували й до ухвалення відповідного закону. Ба більше, мобілізації не підлягають жінки та чоловіки:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини/дітей помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

які мають неповнолітню дитину/дітей і чоловіка/дружину, який/яка проходить військову службу.

Тобто ситуація, коли дитина залишається без опіки, оскільки обох батьків мобілізували, неможлива.