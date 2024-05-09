"Мобилизуют и отберут детей": россияне распространяют новую ложь о медиках

Российские телеграм-каналы снова дискредитируют мобилизацию в Украине. На этот раз фейкометы вспомнили об обязанности женщин с медицинским образованием встать на учет и заявили, якобы их начнут отправлять на фронт, а детей отдавать в семьи на Западе.

В сети распространяют информацию, мол, женщин с медицинским и фармацевтическим образованием в Украине обязали срочно обновить свои данные в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Поэтому авторы сообщения утверждают, что женщин вскоре будут ловить и отправлять на фронт, а их детей отдавать в семьи в западных странах.

Военный учет женщин

Женщины, которые работают по медицинским специальностям (врач, стоматолог, акушерка, сестра медицинская, фармацевт и провизор, научная сотрудница, руководитель подразделений в здравоохранении и т.д.) или имеют фармацевтическое или медицинское образование, обязаны были стать на учет еще в соответствии с нормами закона 1992 года. Впрочем, этого постановления придерживались не все фармацевтки и медики.

Поэтому после изменений у законодательстве, принятых в 2022 году, женщины с медицинским, фармацевтическим образованием должны встать на воинский учет до 31 декабря 2026 года, если они проигнорируют эту норму, то не смогут работать по специальности. В Министерстве здравоохранения Украины указывали, что это необходимо для обобщения данных о резерве медиков в Украине.

В новом законе об усилении мобилизации, что вступит в силу 18 мая, женщины со специальностями, указанными выше, которые уже находятся на воинском учете, как и военнообязанные мужчины, должны прийти в ТЦК и СП в течение 60 дней после вступления в силу закона, то есть до 18 июля 2024 года.

Это необходимо для уточнения данных военнообязанных. При этом в новом законе не меняли сроки, до которого женщина с фармацевтическим или медицинским образованием должна стать на учет, поэтому постановление о необходимости прийти в ТЦК до конца 2026 года действует.

В то же время как объяснял начальник службы связей с общественностью Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, если в едином государственном реестре военнообязанных есть все необходимые персональные данные военнообязанного (паспортные данные, актуальное место работы, сведения о состоянии здоровья и т.д.) и они актуальны, то обновлять в ТЦК и СП их не нужно.

То есть этот закон существенно не меняет правила постановки на воинский учет женщин. Норма о необходимости постановки на учет существовала и раньше, сейчас медики и фармацевтки, которые уже есть на учете, должны обновить данные, если что-то изменилось.

Роман Истомин также добавил, что обновление военно-учетных данных является обязанностью военнообязанных, если лицо получает повестку для обновления данных, и не делает этого, то невыполнение нормы закона является административным правонарушением. Данные этого лица передают в полицию, после чего ему может грозить штраф.

Женщин не будут отправлять принудительно на фронт

К тому же информация, мол, женщин пошлют на фронт, а их детей отдадут в другие семьи за рубежом, не соответствует действительности. Ведь в законе об усилении мобилизации добавили норму, по которой женщин могут призвать в армию только по добровольному согласию, то есть принудительно их мобилизовать запрещено. Случаев принудительной мобилизации женщин не фиксировали и до принятия соответствующего закона. Более того, мобилизации не подлежат женщины и мужчины:

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка/детей умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда;

опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

которые имеют несовершеннолетнего ребенка/детей и мужа/жену, который/которая проходит военную службу.

То есть ситуация, когда ребенок остается без опеки, поскольку обоих родителей мобилизовали, невозможна.