Квасоля допомагає українцям: в Росії зафіксували найбільший спалах ботулізму

Зафіксували масове отруєння готовою їжею з доставки в різних містах Росії: у Москві та Підмосков'ї, Казані та Нижньому Новгороді постраждали понад 150 осіб. В одній лише столиці РФ госпіталізували понад 100 жителів, і 30 із них потрапили аж до реанімації, ще 55 перебувають у тяжкому стані.

Перші повідомлення про отруєння зафіксували 15 червня з Москви: там в реанімацію потрапили 8 людей після того, як поїли лобіо від місцевої служби доставки або салат з тунцем, квасолею та яблуком від виробника "Гастропорт".

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Велике отруєння росіян

Як з'ясували лікарі, у постраждалих було не просто харчове отруєння, а ботулізм, тобто люди не просто з'їли зіпсовану їжу, до їхнього організму потрапили небезпечні токсини. Пізніше з'ясувалося, що продукти з ботулотоксином також є і в Казані з Нижнім Новгородом: там з ознаками хвороби госпіталізували загалом понад 20 осіб.

Вони також замовляли страву зі квасолею від "Local Kitchen" або "Гастропорт" через сервіс доставки. Інфекціоністи вже назвали цей спалах ботулізму найбільшим у країні, як мінімум, за останні 30 років.

Винуватця отруєння встановили майже одразу: це була консервована квасоля. Причому ця неякісна квасоля потрапила, як до салату виробництва "Local Kitchen", так і до салату виробника "Гастропорт". Звідси й така географія отруєння: москвичі отримали ботулізм із "Кухні на районі". А в інших містах люди замовляли такі салати доставкою "Самокат" або купували в магазині самі.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про провадження та збут продукції, яка не відповідає вимогам безпеки. За традицією росіян, вже затримали велику кількість людей.

Наскільки небезпечний ботулізм

Ботулізм – це інфекційне захворювання, яке виникає, коли в організм людини потрапляють небезпечні бактерії, що виділяють токсини. Розвиватися ці небезпечні бактерії найчастіше починають за неправильної консервації продуктів, особливо ризикують ті, хто роблять домашні закрутки, паштети та консерви.

Герметична упаковка без доступу кисню – сприятливе середовище для розвитку бактерії, що потрапляє до банки з брудними овочами чи рештками землі. Якщо людина з'їла заражену ботулотоксином їжу, спочатку у неї з'являються симптоми звичайного харчового отруєння: нудота, блювання, біль у животі.

Але потім, у період від кількох годин до кількох днів, розвиваються інші ознаки інтоксикації: починає страждати вже нервова система, при ботулізмі можуть перестати працювати м'язи, починаються проблеми із зором, мовленням та диханням; болить голова, і може навіть розвинутися пневмонія.