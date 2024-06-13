Росіяни брешуть, що українські біженці спровокували спалах нового штаму кору з біолабораторій

Російські пропагандисти вкотре повертаються до улюбленої теми – "біолабораторій" США в Україні. Цього разу у такий спосіб вони намагались пояснити значне зростання захворюваності на кір у Казахстані, Азербайджані, Вірменії та Росії. За заявами фейкометів, українські біженці завезли у ці країни новий штам кору, розроблений у "біолабораторіях".

Російські телеграм-канали заявляють, що Казахстан, Азербайджан, Вірменія та Росія очолили список країн із найбільшою кількістю хворих на кір у світі. Винна у цьому нібито Україна, біженці якої, за вигадкою експерта із біологічної та хімічної зброї РФ Ігоря Нікуліна, і завезли кір у країни.

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Щобільше, біженці завезли не старий вид кору, а новий штам, який буцімто розробили у "біолабораторіях" США в Україні.

Ситуація з кором в пострадянських країнах

В останньому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначено, що станом на лютий 2024 року лідером захворюваності на кір у світі (за абсолютними показниками) справді є Азербайджан. З жовтня 2023 року по березень 2024 року там зареєстрували понад 28,7 тисячі випадків зараження на кір.

Другою країною за рівнем поширення хвороби називають Казахстан – 28,6 тисячі захворювань. Тоді як шостою – Росію, де зареєстрували більше ніж 11,5 тисяч хворих. Вірменії у списку лідерів немає.

Кір – гостре вірусне захворювання, яке вражає організм та передається повітряним шляхом, тобто через чхання і кашель. Першою ознакою кору є значне підвищення температури, а також висипання, яке найчастіше з'являється спочатку на обличчі та у верхній частині шиї. У невакцинованих дітей та вагітних може викликати ускладнення – отит, бронхіт, пневмонію тощо.

Українські біженці в пострадянських країнах

Насправді у Казахстані та Азербайджані немає великої кількості українських біженців, які б могли спричинити масштабні спалахи. За даними ООН, станом на 7 травня 2024 року в Азербайджані офіційно зареєстровано 4 160 українських біженців. У Міністерстві охорони здоров'я Азербайджану у жовтні 2023 року зазначали, що на кір переважно захворіли діти, які не мали жодного щеплення проти інфекції. У міністерстві додають, що кір поширився через людей, які прибули з інших країн, але не уточнюють, чи були серед них українські біженці.

Щодо українських біженців у Казахстані, ООН не наводить дані про їхню точну кількість. Станом на січень 2024 року, в країні офіційно зареєстровано 273 біженці та 480 шукачів притулку. Проте невідомо, скільки з них є громадянами України. Заступниця голови комітету санепідеміологічного контролю Міністерства охорони здоров'я Казахстану Заурі Ахметова у листопаді 2023 року сказала, що різке зростання захворюваності на кір зумовлене невакцинованими дітьми. 84% від усіх хворих на кір були саме дітьми. У Міністерстві не уточнювали, чи були серед дітей українці.

Спалахи кору в Казахстані реєстрували й раніше, зокрема влітку 2023 року. Тодішня міністерка охорони здоров'я Казахстану Ажар Гінаят казала, що кір могли завести туристи з Єгипту, Туреччини та Росії.

У Всесвітній організації охорони здоров'я наголошують, що пандемія COVID-19 призвела до призупинення імунізації та епіднагляду за кором в усьому світі. Внаслідок цього мільйони дітей стали уразливими до хвороб, як-от кору, якому можна було запобігти. Однак ВООЗ не пише нічого про так званий новий штам кору, який згадують росіяни.

Брехня росіян

Слова російського "експерта" Ігоря Нікуліна про "біолабораторії" теж є вигадкою та частиною дезінформаційної кампанії. Росіяни вкотре намагаються перекласти відповідальність за проблеми у своїй країні на Україну. Проте спалахи кору в Росії були й раніше, до прикладу, у 2018 – 2019 роках.

Тоді в країні зафіксували рекордну кількість хворих на кір. Російська служба нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини як завжди переклала відповідальність на "неблагонадійні" країни, мешканці яких нібито завезли інфекцію у РФ. Хоча інші російські "експерти" у галузі медицини вважають, що спалах пов'язаний саме із низьким охопленням вакцинації самих росіян.

Збрехали росіяни й про те, що у 2021 році в Україні зареєстрували понад 50 тисяч хворих на кір. У ВООЗ повідомили лише про 16 офіційно зареєстрованих таких випадків. Востаннє спалах кору в Україні був аж у 2017 – 2019 роках. З грудня 2018 року по травень 2019 року в Україні на кір захворіло понад 49 тисяч людей.

Порівняно із попереднім роком у 2024 році зросла кількість хворих на кір, але не йдеться про масштабний спалах. Згідно з останніми даними, за перші 3 місяці 2024 року в Україні зареєстрували 23 особи, хворих на кір. Тоді як за аналогічний період у 2023 році було лише 9 таких випадків. Загалом у 2023 році на кір захворіло 65 українців.

Варто зазначити, що ліків проти кору не існує, тож найкращим захистом є вакцинація. Вона входить у щеплення проти КПК, тобто кору, паротиту і краснухи. Вакцинацію роблять дітям у перший рік життя та повторно у 6 років. Якщо ж людина пропустила щеплення проти кору в дитинстві, то все одно може це зробити вже в дорослому віці.