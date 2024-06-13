Россияне врут, что украинские беженцы спровоцировали вспышку нового штамма кори из биолабораторий

Российские пропагандисты в очередной раз возвращаются к любимой теме "биолабораторий" США в Украине. На этот раз таким образом они пытались объяснить значительный рост заболеваемости корью в Казахстане, Азербайджане, Армении и России. По заявлениям фейкометов, украинские беженцы завезли в эти страны новый штамм кори, разработанный в "биолабораториях".

Российские телеграм-каналы заявляют, что Казахстан, Азербайджан, Армения и Россия возглавили список стран с наибольшим количеством больных корью в мире. Виновата в этом якобы Украина, беженцы которой, по выдумке эксперта по биологическому и химическому оружию РФ Игоря Никулина, и завезли корь в страны.

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Более того, беженцы завезли не старый вид кори, а новый штамм, который якобы разработали в "биолабораториях" США в Украине.

Ситуация с корью в постсоветских странах

В последнем отчёте Всемирной организации здравоохранения указано, что по состоянию на февраль 2024 года лидером заболеваемости корью в мире (по абсолютным показателям) действительно является Азербайджан. С октября 2023 года по март 2024 года там зарегистрировали более 28,7 тысяч случаев заражения корью.

Второй страной по уровню распространения болезни называют Казахстан – 28,6 тысячи заболеваний. Тогда как шестой – Россию, где зарегистрировали более 11,5 тысяч больных. Армении в списке лидеров нет.

Корь – острое вирусное заболевание, которое поражает организм и передается воздушным путем, то есть через чихание и кашель. Первым признаком кори является значительное повышение температуры, а также высыпания, которое чаще всего появляется сначала на лице и в верхней части шеи. У невакцинированных детей и беременных может вызвать осложнения – отит, бронхит, пневмонию и тому подобное.

Украинские беженцы в постсоветских странах

На самом деле в Казахстане и Азербайджане нет большого количества украинских беженцев, которые могли бы вызвать масштабные вспышки. По данным ООН, по состоянию на 7 мая 2024 года в Азербайджане официально зарегистрировано 4 160 украинских беженцев. В Министерстве здравоохранения Азербайджана в октябре 2023 года отмечали, что корью преимущественно заболели дети, которые не имели ни одной прививки против инфекции. В министерстве добавляют, что корь распространилась через людей, прибывших из других стран, но не уточняют, были ли среди них украинские беженцы.

Относительно украинских беженцев в Казахстане, ООН не приводит данные об их точном количестве. По состоянию на январь 2024 года, в стране официально зарегистрировано 273 беженца и 480 искателей убежища. Однако неизвестно, сколько из них являются гражданами Украины. Заместитель председателя комитета санэпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Казахстана Заури Ахметова в ноябре 2023 года сказала, что резкий рост заболеваемости корью обусловлен невакцинированными детьми. 84% от всех больных корью были именно детьми. В Министерстве не уточняли, были ли среди детей украинцы.

Вспышки кори в Казахстане регистрировали и раньше, в частности летом 2023 года. Тогдашний министр здравоохранения Казахстана Ажар Гинаят говорила, что корь могли завести туристы из Египта, Турции и России.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что пандемия COVID-19 привела к приостановке иммунизации и эпиднадзора за корью во всем мире. В результате миллионы детей стали уязвимыми к болезням, например кори, которую можно было предотвратить. Однако ВОЗ не пишет ничего о так называемом новом штамме кори, который упоминают россияне.

Ложь россиян

Слова российского "эксперта" Игоря Никулина о "биолаборатории" тоже являются выдумкой и частью дезинформационной кампании. Россияне в очередной раз пытаются переложить ответственность за проблемы в своей стране на Украину. Однако вспышки кори в России были и раньше, к примеру, в 2018 – 2019 годах.

Тогда в стране зафиксировали рекордное количество больных корью. Российская служба надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека как всегда переложила ответственность на "неблагонадежные" страны, жители которых якобы завезли инфекцию в РФ. Хотя другие российские "эксперты" в области медицины считают, что вспышка связана именно с низким охватом вакцинации самих россиян.

Соврали россияне и о том, что в 2021 году в Украине зарегистрировали более 50 тысяч больных корью. В ВОЗ сообщили только о 16 официально зарегистрированных таких случаях. В последний раз вспышка кори в Украине была аж в 2017 – 2019 годах. С декабря 2018 года по май 2019 года в Украине корью заболело более 49 тысяч человек.

По сравнению с предыдущим годом в 2024 году возросло количество больных корью, но речь не идет о масштабной вспышке. Согласно последним данным, за первые 3 месяца 2024 года в Украине зарегистрировали 23 человека, больных корью. Тогда как за аналогичный период в 2023 году было всего 9 таких случаев. Всего в 2023 году корью заболело 65 украинцев.

Стоит отметить, что лекарств против кори не существует, поэтому лучшей защитой является вакцинация. Она входит в прививки против КПК, то есть кори, паротита и краснухи. Вакцинацию делают детям в первый год жизни и повторно в 6 лет. Если же человек пропустил прививки против кори в детстве, то все равно может это сделать уже во взрослом возрасте.