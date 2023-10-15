Перехід на зимовий час: які ризики для здоров'я створює зміна часу

Щороку, коли ми переводимо стрілки на одну годину назад, багато людей відчувають додатковий дискомфорт. Це пов’язано з різними причинами, які базуються на біологічних ритмах організму та впливу зовнішнього середовища на ці ритми.

Про те, як зміна часу може повпливати на ваше здоров’я та як цього уникнути 24 Каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Розлад сну

Один із найважливіших чинників, який впливає на здоров'я – це сон. Перехід на зимовий час означає, що дні стануть коротшими, і багато людей відчувають зміни у своєму графіку. Це може призвести до порушень нічного відпочинку, зокрема безсоння та зниження якості сну. Розлад проблеми з засинанням або пробудженням можуть призвести до втоми, нездатності до концентрації та роздратованості протягом дня.

Зміни в психічному стані

Деякі люди відчувають погіршення настрою і психологічний стрес після переходу на зимовий час. Це може бути пов'язано зі змінами в режимі дня, зокрема з коротшими днями, зменшенням кількість годин, які ми можемо провести на сонці. Це може впливати на рівень вітаміну D і виробництво серотоніну, що може викликати погіршення психічного стану.

Порушення біоритмів

Організм людини має внутрішній годинник, який регулює ритми сну, голоду, активності та інші фізіологічні процеси. Перехід на зимовий час порушує ці біоритми, оскільки організму потрібно час, щоб адаптуватися до нового графіку. Це може призвести до відчуття десинхронізації між внутрішніми та зовнішніми ритмами, що може вплинути на здоров'я.

Підвищений ризик серцево-судинних захворювань

Якщо ви вже маєте проблеми з серцево-судинною системою, зміна часу може спровокувати порушення функції серця, підвищення артеріального тиску, збільшення кількості епізодів аритмій та інших серцевих проблем. Оскільки серцево-судинна система забезпечує транспортування кисню та інших поживних речовин до всіх органів та тканин організму, будь-який збій в її функціонуванні може призвести до серйозних наслідків для здоров'я людини.

Поради для покращення здоров'я після переходу на зимовий час

Постарайтеся заздалегідь пристосувати свій графік до нового часу, поступово зменшуючи або збільшуючи кількість сну на кілька днів перед переходом.

Зменште використання електронних пристроїв перед сном. Телефони та комп'ютери, можуть заважати засипанню. Синє світло, яке випромінюється екран, може спричиняти порушення циркадного ритму. Намагайтеся відмовитися від них на кілька годин перед сном.

Займайтеся фізичною активністю протягом дня, це допоможе покращити сон та загальний стан організму.

Споживайте легку їжу ввечері та уникайте вживання кофеїну та алкоголю перед сном.

Застосовуйте методи релаксації, такі як медитація, для зниження стресу і покращення психічного здоров'я.

Перехід на зимовий час може впливати на наше фізичне та психічне здоров'я. Проте з правильним плануванням і застосуванням порад, ми можемо зменшити негативні наслідки цієї зміни та підтримувати наше здоров'я протягом цього періоду. Важливо слухати свій організм і надавати йому підтримку, яка потрібна під час переходу на зимовий час.