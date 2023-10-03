Потужний спосіб посилити оргазм і урізноманітнити секс

Задоволення багато не буває, або як посилити відчуття під час сексу - саме так можна описати використання рідких вібраторів.

І так, вібратор може бути рідким. Ви усе правильно прочитали. Це спеціальні збуджувальні гелі, які під час нанесення мають ефект пульсації та вібрації. Про їх застосування розповів Ігор Донскіх – проджект-менеджер секс-шопу INSIDE.

Дивіться також Секс-іграшка – твій союзник, але є 5 критичних помилок під час її використання

Рідкий вібратор можна використовувати як під час мастурбації, так і під час сексу з пенетрацією, а також під час орального сексу.

Як працює рідкий вібратор

Рідкий вібратор, тобто гель можна наносити на клітор, вульву, пеніс і навіть губи. Переважно, очікуваний ефект настане уже через 5 хвилин після нанесення. Ви відчуєте вібрації, тепло, пощипування.

"Це відбувається через те, що засіб проникає в судини й активує приплив крові", – пояснює Ігор Донскіх.

Як використовувати

Цей вібратор можна використовувати й для мастурбації, і для сексу. Для нанесення достатньо 1 – 2 крапель гелю. Якщо через 5 хвилин ви не відчули ефекту, можна додати ще трохи. Рідкі вібратори бувають різної інтенсивності, а тому, якщо ви не відчули ефекту від одного засобу, спробуйте інший – більшої інтенсивності.

У залежності від особливостей гелю, його можна наносити на клітор, слизисту вульви, голівку пеніса, губи, соски. Для різних ділянок можна знайти окремий засіб. Зокрема, не слід наносити на губи звичайний рідкий вібратор, бо він не їстівний. Уважно читайте опис продукту перед тим як замовити, в залежності від потреби.

Взаємодія з презервативом і лубрикантом

Рідкий вібратор можна наносити перед мастурбацією, і перед проникненням.

. Краще зачекати поки гель вбереться в шкіру та дочекатися необхідного ефекту перед тим, як починати займатися мастурбацією чи сексом. Важливо, що рідкий вібратор можна поєднувати з презервативом, оскільки він не працює як лубрикант.

Додатково лубрикант можна використовувати, але в невеликих кількостях, оскільки він може нейтралізує ефект гелю.

Скільки триває ефект

Пощипування, легку вібрацію після застосування гелю можна відчувати упродовж 15 – 30 хвилин, у залежності від особистої сприйнятливості до компонентів гелю та його інтенсивності.

Його також можна поєднувати із секс-іграшками: вакуумним стимулятором чи вібратором. Це буде підсилювати збудження й ефект від їхнього використання.

! Рідкий вібратор не варто використовувати, якщо у вас є пошкодження шкіри на ділянках тіла. Також у випадку схильності до алергічних реакцій чи високої чутливості краще вивчити інгредієнти засобу й узгодити його використання зі своїм лікарем.